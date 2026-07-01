Casal é preso no ES suspeito de crimes sexuais contra adolescentes

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, nessa terça-feira (30), um homem de 54 anos e uma mulher de 45 anos durante uma operação em Linhares, no Norte do Estado. Os dois são investigados por crimes sexuais contra duas adolescentes.

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A ação foi realizada pela 16ª Delegacia Regional, pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o homem teria cometido crimes sexuais de forma reiterada contra as duas enteadas adolescentes. A mãe das vítimas também é investigada por suspeita de participação no caso.

Ainda conforme a apuração policial, a mulher teria auxiliado o investigado e intimidado uma das adolescentes para impedir que os fatos fossem revelados.

O homem foi preso em uma propriedade rural, onde morava e trabalhava. De acordo com a polícia, parte dos crimes investigados teria ocorrido no local. Já a mulher foi presa na própria residência. Os dois não resistiram à abordagem.

As prisões temporárias foram determinadas pela 4ª Vara Criminal de Linhares, após pedido apresentado pela autoridade policial responsável pela DEAM e pela DPCAI do município.

Após os procedimentos legais, os investigados foram encaminhados ao sistema prisional. Eles permanecem à disposição da Justiça.