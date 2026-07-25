Caso Monique: investigação continua após confissão do companheiro

O homem que confessou ter matado a companheira, Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver e encaminhado ao sistema prisional.

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A prisão ocorreu depois que ele revelou à Polícia Civil onde havia escondido o corpo da vítima. Monique foi encontrada na noite de sexta-feira (24), dentro da residência do casal, em São José do Calçado.

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Segundo o delegado Messias Sirtuli, o investigado afirmou que o crime aconteceu após uma discussão relacionada à saída de Monique de casa.

Ele apresentou aos policiais sua versão sobre o confronto. Esse relato, no entanto, ainda será confrontado com os resultados da perícia, os depoimentos e os demais elementos reunidos durante o inquérito.

Polícia explica autuação em flagrante

De acordo com o delegado, a polícia não poderia realizar a prisão em flagrante pelo homicídio porque a morte teria ocorrido vários dias antes da apresentação espontânea do investigado.

Já a ocultação de cadáver é classificada como crime permanente. Isso significa que a situação ilegal continuava até a localização do corpo, permitindo a autuação em flagrante.

A confissão sobre a morte passará a integrar a investigação, que deverá apurar o feminicídio e definir as responsabilidades criminais.

Os exames realizados pela Polícia Científica também ajudarão a esclarecer a dinâmica do caso e a causa oficial da morte.