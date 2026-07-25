Segurança

Mulher desaparecida há 24 dias é encontrada sem vida no Sul do ES

Segundo a Polícia Civil, o companheiro confessou o crime e indicou que o corpo estava dentro da residência onde o casal vivia, em São José do Calçado.

mulher desaparecida em São José do Calçado
Foto: Redes Sociais

A Polícia Civil confirmou, na tarde da sexta-feira (24), que Monique Fernandes, desaparecida há 24 dias, foi encontrada sem vida em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo.

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Segundo a PM, o companheiro da vítima confessou o crime durante as investigações. Ele também informou que o corpo estava dentro da residência onde o casal vivia.

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Monique estava desaparecida desde o dia 30 de junho. Desde então, familiares e amigos mobilizaram buscas e divulgaram informações na tentativa de encontrá-la.

Ao longo da investigação, a Polícia Civil analisou relatos e circunstâncias envolvendo o desaparecimento. Contradições apresentadas pelo companheiro passaram a fazer parte da apuração.

Após semanas de buscas, a polícia confirmou o desfecho do caso nesta sexta-feira. A investigação continuará para esclarecer todas as circunstâncias e reunir os elementos necessários ao inquérito.

Familiares e amigos, que mantinham a esperança de encontrar Monique com vida, receberam a confirmação após 24 dias de angústia.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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