Mulher desaparecida há 24 dias é encontrada sem vida no Sul do ES

A Polícia Civil confirmou, na tarde da sexta-feira (24), que Monique Fernandes, desaparecida há 24 dias, foi encontrada sem vida em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo.

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Segundo a PM, o companheiro da vítima confessou o crime durante as investigações. Ele também informou que o corpo estava dentro da residência onde o casal vivia.

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Monique estava desaparecida desde o dia 30 de junho. Desde então, familiares e amigos mobilizaram buscas e divulgaram informações na tentativa de encontrá-la.

Ao longo da investigação, a Polícia Civil analisou relatos e circunstâncias envolvendo o desaparecimento. Contradições apresentadas pelo companheiro passaram a fazer parte da apuração.

Após semanas de buscas, a polícia confirmou o desfecho do caso nesta sexta-feira. A investigação continuará para esclarecer todas as circunstâncias e reunir os elementos necessários ao inquérito.

Familiares e amigos, que mantinham a esperança de encontrar Monique com vida, receberam a confirmação após 24 dias de angústia.