Castelo: carro cai em rio após se envolver em acidente com motocicleta
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local.
Um carro caiu dentro do rio após se envolver em um acidente com uma motocicleta neste sábado (11), próximo à passarela da Beira Rio, no município de Castelo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O impacto da colisão fez o motorista do automóvel perder o controle do veículo, que acabou parando às margens da água do rio.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
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