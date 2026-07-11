Castelo: carro cai em rio após se envolver em acidente com motocicleta

Um carro caiu dentro do rio após se envolver em um acidente com uma motocicleta neste sábado (11), próximo à passarela da Beira Rio, no município de Castelo.

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O impacto da colisão fez o motorista do automóvel perder o controle do veículo, que acabou parando às margens da água do rio.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.