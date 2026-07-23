Segurança

Cerco no bairro União termina com prisão de condenado por homicídio em Cachoeiro

A Polícia Militar prendeu em Cachoeiro um homem condenado por homicídio e procurado pela Justiça de Barra de São Francisco.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um cerco montado pela Polícia Militar na ES-482 terminou com a prisão de um homem condenado por homicídio na manhã desta quinta-feira (23), em Cachoeiro de Itapemirim. O suspeito estava foragido da Justiça e foi localizado no bairro União.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Comarca de Barra de São Francisco, no norte do Espírito Santo, havia expedido o mandado de prisão contra o condenado.

Leia mais: VÍDEO | Mais um acidente de moto é registrado em Cachoeiro 

Segundo a Polícia Militar, equipes do serviço de inteligência e do policiamento ostensivo do 9º Batalhão trabalharam de forma integrada para localizar o foragido.

Após receber informações sobre o possível paradeiro do homem, os militares iniciaram o levantamento dos dados e passaram a monitorar os deslocamentos dele.

Polícia montou cerco na rodovia

Na manhã desta quinta-feira, as equipes organizaram um cerco policial na ES-482. Os militares localizaram o homem, realizaram a abordagem e cumpriram o mandado de prisão.

Após a captura, a polícia encaminhou o condenado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Ele permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

O comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Nério, afirmou que as equipes continuarão atuando na localização de pessoas procuradas pela Justiça.

“Quem insiste em desafiar a Justiça deve ter a certeza de que não encontrará tranquilidade. A Polícia Militar continuará identificando, rastreando e capturando foragidos, onde quer que estejam”, declarou.

O comandante também destacou que o trabalho ocorre de forma permanente para reforçar a segurança da população capixaba.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimPolícia Militar

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por