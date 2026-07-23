Cerco no bairro União termina com prisão de condenado por homicídio em Cachoeiro

Um cerco montado pela Polícia Militar na ES-482 terminou com a prisão de um homem condenado por homicídio na manhã desta quinta-feira (23), em Cachoeiro de Itapemirim. O suspeito estava foragido da Justiça e foi localizado no bairro União.

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A Comarca de Barra de São Francisco, no norte do Espírito Santo, havia expedido o mandado de prisão contra o condenado.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do serviço de inteligência e do policiamento ostensivo do 9º Batalhão trabalharam de forma integrada para localizar o foragido.

Após receber informações sobre o possível paradeiro do homem, os militares iniciaram o levantamento dos dados e passaram a monitorar os deslocamentos dele.

Polícia montou cerco na rodovia

Na manhã desta quinta-feira, as equipes organizaram um cerco policial na ES-482. Os militares localizaram o homem, realizaram a abordagem e cumpriram o mandado de prisão.

Após a captura, a polícia encaminhou o condenado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Ele permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

O comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Nério, afirmou que as equipes continuarão atuando na localização de pessoas procuradas pela Justiça.

“Quem insiste em desafiar a Justiça deve ter a certeza de que não encontrará tranquilidade. A Polícia Militar continuará identificando, rastreando e capturando foragidos, onde quer que estejam”, declarou.

O comandante também destacou que o trabalho ocorre de forma permanente para reforçar a segurança da população capixaba.