VÍDEO | Mais um acidente de moto é registrado em Cachoeiro
Com o impacto, os dois condutores caíram na via e sofreram ferimentos. Apesar do susto, ambos permaneceram conscientes após o acidente.
Dois motociclistas ficaram feridos após uma colisão registrada na tarde desta quarta-feira (22), em um trevo do bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com o impacto, os dois condutores caíram na via e sofreram ferimentos. Apesar do susto, ambos permaneceram conscientes após o acidente.
Leia mais: Jovem empina moto, perde o controle e morre após colisão em Cachoeiro
Pessoas que passavam pelo local prestaram os primeiros auxílios às vítimas até a chegada do atendimento responsável. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726