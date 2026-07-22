Segurança

VÍDEO | Mais um acidente de moto é registrado em Cachoeiro

Com o impacto, os dois condutores caíram na via e sofreram ferimentos. Apesar do susto, ambos permaneceram conscientes após o acidente.

Foto: Divulgação

Dois motociclistas ficaram feridos após uma colisão registrada na tarde desta quarta-feira (22), em um trevo do bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Com o impacto, os dois condutores caíram na via e sofreram ferimentos. Apesar do susto, ambos permaneceram conscientes após o acidente.

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Pessoas que passavam pelo local prestaram os primeiros auxílios às vítimas até a chegada do atendimento responsável. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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