Chamas de três metros destroem apartamento em Venda Nova do Imigrante
Incêndio destruiu um apartamento no bairro Vila São Miguel, em Venda Nova do Imigrante. Chamas de três metros mobilizaram os bombeiros.
Um incêndio destruiu um apartamento e mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite deste domingo (19), no bairro Vila São Miguel, em Venda Nova do Imigrante. As chamas alcançaram cerca de três metros de altura e podiam ser vistas da rodovia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os bombeiros receberam o chamado por volta das 23h30. A informação inicial indicava que uma moradora poderia estar dentro do imóvel em chamas.
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Uma equipe do 4º Batalhão seguiu imediatamente para o endereço. Antes mesmo de chegar ao prédio, os militares já conseguiam visualizar o fogo à distância.
Bombeiros atuaram em duas frentes
O incêndio atingia um apartamento localizado no segundo andar do edifício. Para controlar as chamas, os bombeiros dividiram a operação em duas frentes.
Uma dupla entrou no prédio pela escada e iniciou o combate de dentro para fora. Outra parte da equipe permaneceu na rua e direcionou uma linha de água para o interior do apartamento.
O fogo se concentrou na cozinha, na despensa e em um quarto de serviço. No entanto, o calor intenso e a fumaça danificaram praticamente todo o imóvel.
Móveis e eletrodomésticos também foram atingidos.
Depois de extinguir as chamas, os militares realizaram o trabalho de rescaldo e resfriamento. A equipe utilizou enxadas para revirar os materiais e eliminar possíveis focos escondidos.
Moradora recebeu atendimento do Samu
Ao concluir as buscas, os bombeiros confirmaram que não havia ninguém dentro do apartamento.
Testemunhas relataram que a moradora teria saído pela janela e caído sobre uma área do primeiro andar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento.
Segundo informações repassadas por populares e pelo proprietário aos bombeiros, o apartamento é alugado. Eles também afirmaram que a própria moradora teria iniciado o incêndio.
As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.
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