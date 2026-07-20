Chamas de três metros destroem apartamento em Venda Nova do Imigrante

Um incêndio destruiu um apartamento e mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite deste domingo (19), no bairro Vila São Miguel, em Venda Nova do Imigrante. As chamas alcançaram cerca de três metros de altura e podiam ser vistas da rodovia.

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Os bombeiros receberam o chamado por volta das 23h30. A informação inicial indicava que uma moradora poderia estar dentro do imóvel em chamas.

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Uma equipe do 4º Batalhão seguiu imediatamente para o endereço. Antes mesmo de chegar ao prédio, os militares já conseguiam visualizar o fogo à distância.

Bombeiros atuaram em duas frentes

O incêndio atingia um apartamento localizado no segundo andar do edifício. Para controlar as chamas, os bombeiros dividiram a operação em duas frentes.

Uma dupla entrou no prédio pela escada e iniciou o combate de dentro para fora. Outra parte da equipe permaneceu na rua e direcionou uma linha de água para o interior do apartamento.

O fogo se concentrou na cozinha, na despensa e em um quarto de serviço. No entanto, o calor intenso e a fumaça danificaram praticamente todo o imóvel.

Móveis e eletrodomésticos também foram atingidos.

Depois de extinguir as chamas, os militares realizaram o trabalho de rescaldo e resfriamento. A equipe utilizou enxadas para revirar os materiais e eliminar possíveis focos escondidos.

Moradora recebeu atendimento do Samu

Ao concluir as buscas, os bombeiros confirmaram que não havia ninguém dentro do apartamento.

Testemunhas relataram que a moradora teria saído pela janela e caído sobre uma área do primeiro andar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento.

Segundo informações repassadas por populares e pelo proprietário aos bombeiros, o apartamento é alugado. Eles também afirmaram que a própria moradora teria iniciado o incêndio.

As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.