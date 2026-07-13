CIEE abre mais de vagas de estágio em 17 cidades do Espírito Santo

Nesta semana, o Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES) está com 228 vagas de estágio abertas para estudantes de diferentes níveis de ensino. As oportunidades estão distribuídas em 17 municípios capixabas, com maior concentração na Grande Vitória, que reúne 66% das vagas, seguida pelas regiões Norte (20%), Sul (11%) e Serrana (3%).

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Entre as cidades com maior número de vagas de estágio, aparecem Vitória (61), Vila Velha (39), Serra (34) e Sooretama (28). As áreas de atuação com mais oportunidades são Administrativa, Educação, Contabilidade, Comunicação, Marketing e Saúde. Também há ofertas em especialidades como Arquitetura e Urbanismo, Construção Civil, Esportes, Psicologia, Informática, Produção Mecânica, entre outras.

Para conferir todas as oportunidades e participar dos processos seletivos, os estudantes devem acessar a Vitrine de Vagas no portal do CIEE (link), onde deverão se cadastrar gratuitamente. Existe também o aplicativo “Meu CIEE”, disponível para Android e iOS.