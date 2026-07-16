Cinco são presos e mais de 1,7 kg de drogas são apreendidos em Guaçuí
Ação realizada nesta quinta-feira (16) teve como alvo um grupo conhecido como “Tropa do Urso”, investigado por organizar a venda de drogas na cidade.
Cinco pessoas foram presas e mais de 1,7 quilo de drogas foi apreendido durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (16), em quatro bairros de Guaçuí.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação teve como alvo integrantes de um grupo conhecido como “Tropa do Urso”, investigado por envolvimento com o tráfico de drogas no município.
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Cerca de 60 agentes das polícias Civil e Militar participaram da operação nos bairros Vila dos Professores, Vale do Sol, São José e Antônio Francisco Moreira.
As equipes cumpriram seis mandados de busca e apreensão e cinco dos seis mandados de prisão expedidos pela Justiça.
Investigação começou após operação em maio
A investigação teve início após uma prisão realizada em maio deste ano, durante a primeira fase da Operação Cidade Limpa.
A análise dos materiais recolhidos naquela ocasião permitiu identificar pessoas que, segundo a investigação, atuavam de forma organizada na venda de entorpecentes em Guaçuí.
O grupo também utilizava câmeras de videomonitoramento para acompanhar a movimentação das forças de segurança nas regiões onde atuava.
Com as informações reunidas, a Delegacia de Guaçuí solicitou à Justiça a prisão preventiva de seis investigados e a realização de buscas em diferentes endereços. Os pedidos foram autorizados pelo Poder Judiciário.
Drogas, dinheiro e câmeras foram encontrados
Entre os presos, dois homens, de 24 e 27 anos, também foram autuados após os agentes encontrarem drogas, balanças, dinheiro e materiais usados para embalar os entorpecentes nas casas deles.
Ao todo, foram apreendidos 1,7 quilo de maconha, 75 gramas de haxixe e cinco papelotes de cocaína.
As equipes também recolheram três câmeras de videomonitoramento, materiais usados na mistura e na preparação das drogas e cerca de R$ 4 mil em dinheiro.
Os cinco presos foram levados à Delegacia de Guaçuí e permanecerão à disposição da Justiça.
A investigação continua para identificar outras pessoas que possam ter participado do grupo.
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