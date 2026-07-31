Ciretran de Alegre fecha temporariamente; entenda o motivo e veja o novo local

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa aos moradores de Alegre que a Ciretran do município está temporariamente fechada para a realização de obras de melhoria da infraestrutura e prestação de serviços ao cidadão.

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A unidade fechará a partir da próxima segunda-feira (03), mas para garantir o atendimento ao público, a unidade funcionará em local provisório a partir do dia 10 de agosto, na Rua Romualdo Nogueira da Gama, s/nº, no Centro. A medida visa assegurar a continuidade dos serviços prestados à população e possibilitar a realização das adequações necessárias na unidade.

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O Detran|ES orienta que, caso precise de algum serviço presencial do Órgão no período de fechamento, o cidadão agende o seu atendimento em agências localizadas nos municípios mais próximos.

Agendamento

Para agendar o atendimento presencial na unidade do Detran|ES, o cidadão deve acessar o botão Agendamento, localizado no canto superior esquerdo do site www.detran.es.gov.br . Automaticamente, será direcionado para o portal Acesso Cidadão para efetuar o login. Se ainda não tem, será necessário realizar o cadastro.

Após realizar o agendamento, o usuário deve se dirigir à Unidade do Detran|ES na data e hora marcadas e apresentar o comprovante de agendamento no celular ou impresso, além da documentação necessária para o serviço.

Serviços on-line

O Detran|ES disponibiliza mais de 60 serviços digitais que podem ser feitos de forma on-line no site www.detran.es.gov.br , mesmo no período em que a unidade estiver fechada.