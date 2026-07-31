Itapemirim anuncia entrega mensal de cestas básicas a famílias unipessoais

A Prefeitura de Itapemirim anunciou uma mudança na entrega de cestas básicas destinadas às famílias unipessoais do município. Com o novo modelo, o benefício passará a ser distribuído mensalmente.

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A atualização foi divulgada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A nova forma de atendimento substituirá o modelo utilizado anteriormente.

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No entanto, a alteração ainda depende da conclusão de todas as etapas previstas no processo. Entre elas estão o cadastramento, a análise dos documentos, as visitas técnicas e a verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação sobre benefícios eventuais.

Segundo a administração municipal, a entrega mensal busca garantir mais organização e transparência no atendimento às famílias beneficiadas.

Mudança depende de publicação oficial

A Prefeitura informou que a nova medida somente entrará em vigor após a conclusão de todos os procedimentos necessários.

Depois dessa etapa, o município publicará a alteração no Diário Oficial. Até a oficialização, os beneficiários devem acompanhar os comunicados divulgados pela administração municipal.