Itapemirim anuncia entrega mensal de cestas básicas a famílias unipessoais
Mudança será aplicada após cadastramento, análise documental, visitas técnicas, verificação dos critérios legais e publicação no Diário Oficial.
A Prefeitura de Itapemirim anunciou uma mudança na entrega de cestas básicas destinadas às famílias unipessoais do município. Com o novo modelo, o benefício passará a ser distribuído mensalmente.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A atualização foi divulgada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A nova forma de atendimento substituirá o modelo utilizado anteriormente.
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No entanto, a alteração ainda depende da conclusão de todas as etapas previstas no processo. Entre elas estão o cadastramento, a análise dos documentos, as visitas técnicas e a verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação sobre benefícios eventuais.
Segundo a administração municipal, a entrega mensal busca garantir mais organização e transparência no atendimento às famílias beneficiadas.
Mudança depende de publicação oficial
A Prefeitura informou que a nova medida somente entrará em vigor após a conclusão de todos os procedimentos necessários.
Depois dessa etapa, o município publicará a alteração no Diário Oficial. Até a oficialização, os beneficiários devem acompanhar os comunicados divulgados pela administração municipal.
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