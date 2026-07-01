Clones de Coffea canephora serão destaque no simpósio Café com leite em Guaçuí

A avaliação do desempenho de clones de Coffea Canephora em regiões montanhosas é uma das estratégias de mitigação dos impactos das mudanças climáticas na cafeicultura do Conilon e da Arábica. O tema será abordado no PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite, que acontece entre os dias 2, 3 e 4 de julho, no Centro de Eventos de Guaçuí. Garanta sua inscrição clicando aqui.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Guaçuí: tecnologia que substitui lenha na secagem do café será destaque em simpósio de agricultura

Entre os palestrantes está o Dr. em Genética e Melhoramento de Plantas e Mestre em Produção Vegetal pela UFES, João Felipe de Brites Senra. Que atualmente trabalha como Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural e pesquisador pelo Incaper. A palestra está marcada para o dia 2 de julho às 9h.

Com o aumento da temperatura, regiões aptas ao cultivo do Café Conilon estão se tornando inaptas. Então, áreas novas, novas fronteiras estão se abrindo para a entrada de clones de Coffea Canephora em regiões onde anteriormente eram de Arábica. A cafeicultura do Arábica está perdendo a sua viabilidade em algumas regiões e aí o cafeicultor necessita de uma alternativa para se manter”, afirmou o especialista.

Desafios Coffea canephora nas regiões montanhosas

João Felipe destacou que “O grande desafio é a diversidade de microclimas e as baixas temperaturas que alteram o ciclo de pragas e doenças. Modificando a resposta fisiológica dos cafeeiros. Adicionalmente a baixa temperatura pode induzir o abortamento floral o que provoca a safra zero”, destacou.

O especialista afirma que a necessidade de identificar os melhores clones de cafeeiro conilon/robusta para cultivo em regiões acima de 500m de altitude foi o que motivou a pesquisa de clones Coffea canephora.

O impacto da pesquisa para os cafeicultores

João Felipe explica que “A pesquisa pode resultar na mudança do cultivo cafeeiro conilon em regiões montanhosas. Proporcionando maior segurança aos cafeicultores em relação ao cenário de mudanças climáticas”, explicou.

A pesquisa indica que o Coffea canephora pode expandir sua presença em áreas que tradicionalmente são ocupadas pelo café arábica. Possibilitando o cafeicultor realizar o cultivo no mesmo local que o café arábica e conilon.

O PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite é realizado em parceria com o Incaper, Secretaria Municipal de Agricultura, Governo do Estado do Espírito Santo, FAPES, SENAR, Sindicato Rural de Guaçuí, Sebrae, Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo, Aqui Notícias, MCI e INOVAPOP.

Confira a programação completa:

Dia 2 – Quinta-feira

8h – Credenciamento e recepção dos participantes

9h – Avaliação do desempenho de clones de Coffea canephora em regiões montanhosas

Palestrante: João Felipe de Brites Senra (Incaper)

Descrição: Doutor em Genética e Melhoramento de Plantas e Mestre em Produção Vegetal pela UFES. Atua como Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural e pesquisador pelo Incaper na Fazenda Experimental Bananal do Norte (Cachoeiro de Itapemirim), com foco na variabilidade genética do conilon e mitigação de mudanças climáticas.

9h40 – Tecnologias para implantação e manejo de lavouras de café conilon

Palestrante: Wescley Henrique Marion (Incaper)

Descrição: Técnico em Agropecuária, Zootecnia e Tecnólogo em Gestão de Agronegócio. É Técnico em Desenvolvimento Rural no Incaper e atua com cafeicultura (arábica e conilon), pecuária, fruticultura e extensão rural.

10h30 – Mesa Redonda: Diálogo com produtores

Participantes: Sebastião Borges e Edimar Carvalho.

11h30 – Intervalo para almoço

13h – Abertura oficial

13h30 – Um histórico dos trabalhos realizados pela SEMAG

Palestrante: Julinho Tererê (Julio Maria Heitor)

14h20 – As Transformações e Financiamento ao Agronegócio Brasileiro

Palestrante: Octaciano Neto

Descrição: Produtor rural, especialista em inteligência de mercado e sócio da ZERA. Atua na estruturação de soluções de capital para o agronegócio brasileiro.

15h10 – Mercado e perspectivas de Café

Palestrante: Thiago Luiz Orletti

Descrição: Empresário e investidor com mais de 20 anos de experiência nos setores de agronegócio, café, logística e irrigação. Presidente da ASSIPES, Secretário da Associação de Cafés Especiais do ES e juiz da Semana Internacional do Café.

16h – Vencendo a declividade: tecnologia e mecanização na cafeicultura de montanha

Palestrante: Michel de Assis e Silva

Descrição: Engenheiro Agrônomo e Mestre em Produção Vegetal. Especialista em assistência técnica, manejo, conservação de solo e mecanização, coordena soluções para eficiência produtiva e sustentabilidade na Gaia Tech Consultoria.

17h – Encerramento e sorteio de brindes.

Dia 3– Sexta-feira

13h – Credenciamento

13h30 – Cafeicultura sustentável

Palestrante: Matheus Fonseca de Souza

Descrição: Engenheiro Agrônomo, mestre em Solos e Nutrição de Plantas e doutor em Produção Vegetal pela UFES. Atua como Agente de Extensão no Incaper, coordenador do CRDR Caparaó e produtor rural.

14h20 – Importância da irrigação na melhoria da qualidade do Café

Palestrante: Fabiano Tristão Alexandre

Descrição: Engenheiro Agrônomo e Doutor em Genética e Melhoramento pela UFES. Atua no Incaper com pesquisa e assistência técnica na cafeicultura, com foco em produtividade e qualidade de bebida.

15h – Tecnologia de secagem de café a gás

Palestrante: Maxwel Assis de Souza

Descrição: Engenheiro Agrícola com especialização em Gestão e Manejo Ambiental. É Agente de Extensão no Incaper e coordenador do Projeto Cafeicultura Sustentável das Regiões Sul e Caparaó.

15h40 – Mesa Redonda: Qualidade, sustentabilidade e secagem a gás

Participantes: Udson Furtado Ferreira, Leandro Dessi e Maxwel Assis de Souza.

16h30 – Encerramento e sorteio de brindes.

Dia 4 – Sábado

8h – Credenciamento

8h30 – Manejo reprodutivo e melhoramento na pecuária de leite

Palestrante: Michele Ricieri Bastos

Descrição: Médica Veterinária (UFES), com mestrado e doutorado em Reprodução Animal/Bovinos (UNESP/Botucatu). É extensionista do Incaper e gerente de pecuária na SEAG.

9h20 – Sucessão familiar: um caso de sucesso na pecuária leiteira

Palestrante: Iyan da Silva Spoladore

Descrição: Técnico agrícola e em agronegócio, atua como produtor de leite e técnico responsável pela captação de leite na cooperativa Selita.

10h – Bem-estar e tecnologia na pecuária leiteira do Caparaó

Palestrante: Professora Madella

Descrição: Aparecida de Fátima Madella de Oliveira é bióloga, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciência Animal. Professora titular do IFES, coordena projetos de pesquisa em bem-estar animal, comportamento e melhoramento genético.

10h40 – El Niño 2026/2027: riscos para o agro capixaba

Palestrante: Ivaniel Fôro Maia

Descrição: Meteorologista e pesquisador do Incaper. Especialista em Gestão Ambiental e Emergências, dedica-se ao estudo da variabilidade climática, mudanças climáticas e recursos hídricos.

12h – Encerramento e sorteio de brindes.

Serviço

PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite