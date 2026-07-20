Coleção Corações: bolsas das Meninas Bordadeiras de Burarama serão levadas para todo o Brasil

As bolsas produzidas pelas Meninas Bordadeiras de Burarama vão circular por todo o Brasil como presentes institucionais do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), projetando o artesanato capixaba para outros estados e abrindo novas oportunidades de mercado para as artesãs. O anúncio foi feito pelo superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo, durante o lançamento da Coleção Corações, realizado neste sábado (18), na tradicional Festa da Imigração Italiana, em Burarama.

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“O Sebrae tem esse papel não só de capacitar, de orientar as tendências do futuro e apoiar o trabalho delas, mas também de levar essa arte para fora. Nós temos bolsas autorais ligadas ao turismo e à cultura e vamos encomendar uma remessa importante produzida pelas bordadeiras de Burarama. Essas bolsas vão circular pelo Brasil como presentes oferecidos pelo Sebrae a autoridades, fortalecendo esse elemento do turismo e projetando o artesanato capixaba”, destacou.

Na passarela, as candidatas ao concurso de beleza Miss Cachoeiro de Itapemirim 2026 apresentaram peças produzidas pelas bordadeiras, evidenciando como o artesanato local preserva memórias, conta histórias e desperta o interesse de moradores e visitantes pelas tradições da comunidade.

A coleção foi desenvolvida por meio de uma parceria com o Sebrae-ES, que trabalhou ao longo dos últimos meses na estruturação comercial do projeto.

Conforme explica a analista técnica do Sebrae, Luciana Nogueira, a iniciativa buscou transformar o talento das artesãs em uma oportunidade concreta de geração de renda.

“A gente sempre viu muita qualidade na entrega delas e uma receptividade muito grande. Mas sempre foi necessário pensar no lado comercial do negócio. Por mais que seja um projeto social, são mulheres talentosas que podem contribuir para a geração de renda da comunidade. Foi aí que o Sebrae entrou. De janeiro a maio deste ano, realizamos uma oficina para trabalhar o design desses produtos e foi criada a Coleção Corações”, explicou Nogueira.

Lembranças, afetos e histórias

O nome Coleção Corações foi escolhido para representar o sentimento presente em cada criação. As peças carregam lembranças, afetos e histórias do território, traduzindo em bordados as experiências vividas pelas artesãs ao longo de suas vidas.

Uma das integrantes do grupo, Mariangela Fassarela, destacou que o trabalho vai além da técnica e representa uma forma de compartilhar emoções e preservar a memória coletiva da comunidade.

“A gente compartilha a vida e é o bordado livre. Você borda suas emoções. Não é um bordado perfeito, mas é cheio de história da nossa juventude, da nossa infância. E é muito importante isso para a nossa comunidade”, destaca.

Para o gerente regional do Sebrae-ES, Evair Segueto, o projeto representa a transformação de uma tradição comunitária em um instrumento de desenvolvimento econômico, sem perder a essência cultural construída ao longo dos anos.

“Era um encontro de senhoras bordando a sua história, bordando os saberes. Nós colocamos isso como um viés de fortalecimento da economia local e do desenvolvimento da comunidade. Esse trabalho estará disponível em camisas, bonés e onde mais ele puder chegar, alcançando novos mercados justamente para proporcionar mais qualidade de vida a essas pessoas”, explica.