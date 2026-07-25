Colisão entre dois carros deixa feridos em Cachoeiro

Uma colisão envolvendo dois carros foi registrada neste sábado (25), próximo a Safra.

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De acordo com informações iniciais, um dos veículos bateu na traseira do outro. Os ocupantes dos veículos sofreram ferimentos leves.

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Socorristas de um hospital particular, que passavam pelo local no momento da ocorrência, prestaram os primeiros atendimentos às vítimas.