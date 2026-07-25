Segurança

Colisão entre dois carros deixa feridos em Cachoeiro

Um dos veículos atingiu a traseira do outro; não há informações sobre o número de feridos nem sobre as circunstâncias do acidente.

acidente próximo a Safra
Foto: AQUINOTICIA.COM

Uma colisão envolvendo dois carros foi registrada neste sábado (25), próximo a Safra.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com informações iniciais, um dos veículos bateu na traseira do outro. Os ocupantes dos veículos sofreram ferimentos leves.

Leia também: VÍDEO | Jovem morre após grave acidente em Muniz Freire

Socorristas de um hospital particular, que passavam pelo local no momento da ocorrência, prestaram os primeiros atendimentos às vítimas.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

AcidentesCachoeiro de ItapemirimSegurança

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por