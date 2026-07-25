Colisão entre dois carros deixa feridos em Cachoeiro
Um dos veículos atingiu a traseira do outro; não há informações sobre o número de feridos nem sobre as circunstâncias do acidente.
Uma colisão envolvendo dois carros foi registrada neste sábado (25), próximo a Safra.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com informações iniciais, um dos veículos bateu na traseira do outro. Os ocupantes dos veículos sofreram ferimentos leves.
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Socorristas de um hospital particular, que passavam pelo local no momento da ocorrência, prestaram os primeiros atendimentos às vítimas.
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