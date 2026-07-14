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Colônia de Férias anima Vitória com programação para criançada

A programação acontecerá até a sexta (17) e retornará entre os dias 21 e 23.

Colônia de Férias
Foto: Freepik

As férias escolares ganharão tardes de diversão em Vitória. A Colônia de Férias começa nesta terça-feira (14) e reúne atividades recreativas e esportivas em dois pontos da cidade.

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A programação acontecerá até a sexta (17) e retornará entre os dias 21 e 23. As atividades serão realizadas das 13h30 às 17h.

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O Parque Moscoso, no Centro, receberá atividades recreativas, basquete, futmesa e futebol society. Já a Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, terá recreação, futebol de salão e futebol society.

A iniciativa oferece opções para as crianças aproveitarem as tardes de férias com brincadeiras tradicionais e diferentes modalidades esportivas.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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