Colônia de Férias anima Vitória com programação para criançada

As férias escolares ganharão tardes de diversão em Vitória. A Colônia de Férias começa nesta terça-feira (14) e reúne atividades recreativas e esportivas em dois pontos da cidade.

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A programação acontecerá até a sexta (17) e retornará entre os dias 21 e 23. As atividades serão realizadas das 13h30 às 17h.

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O Parque Moscoso, no Centro, receberá atividades recreativas, basquete, futmesa e futebol society. Já a Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, terá recreação, futebol de salão e futebol society.

A iniciativa oferece opções para as crianças aproveitarem as tardes de férias com brincadeiras tradicionais e diferentes modalidades esportivas.