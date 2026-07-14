Viana abre vagas gratuitas em quatro cursos; veja como participar

A Prefeitura de Viana abriu 120 vagas gratuitas em cursos de qualificação. As inscrições começaram na segunda-feira (13) e seguem até o dia 24 de julho. As oportunidades atendem jovens, adultos e pessoas da terceira idade. Cada formação possui requisitos específicos de idade e escolaridade.

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As vagas são para os cursos de Mecânico de Motocicleta, Informática Básica Teens, Tecnologia para a Terceira Idade e Autismo: Desafios e Conquistas para a Inclusão.

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Como participar

O atendimento prioriza famílias acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas).

Pessoas em situação de vulnerabilidade social também integram o público prioritário. O público em geral poderá participar, desde que cumpra as exigências de cada curso.

Os cursos

Para o curso de Mecânico de Motocicleta, o candidato precisa ter pelo menos 16 anos e o Ensino Fundamental completo.

A formação de Informática Básica Teens atende adolescentes de 12 a 17 anos. Já o curso de Tecnologia para a Terceira Idade recebe pessoas com idade a partir de 50 anos.

Nos demais cursos, a idade mínima exigida é de 16 anos. Os interessados devem consultar todos os requisitos antes de preencher a inscrição.

Documentos necessários

Os candidatos precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

A Prefeitura disponibilizou o formulário de inscrição no site viana.es.gov.br e no link divulgado nas redes sociais oficiais do município. Os interessados também podem buscar informações pelo WhatsApp (27) 99644-5897.