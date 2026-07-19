Lotofácil 3739: confira o resultado do sorteio deste domingo

Os apostadores da Lotofácil já podem conferir o resultado do sorteio 3739, realizado neste domingo (19). Os números sorteados foram: 25 – 16 – 06 – 24 – 09 – 15 – 11 – 18 – 19 – 20 – 04 – 05 – 01 – 13 – 23.

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O valor do prêmio sorteado foi de R$ 2 milhões.

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Como jogar na Lotofácil

Para jogar na Lotofácil, é necessário marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Além disso, quem quiser, pode optar pela Surpresinha que, nesta modalidade, os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal.

São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos: