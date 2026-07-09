Corpo de jovem desaparecido no mar é encontrado em Itaparica
Arthur Mulinari Oliveira, de 22 anos, desapareceu na terça-feira enquanto surfava na Praia de Itaparica, em Vila Velha.
O corpo do jovem Arthur Mulinari Oliveira, de 22 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (9), na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Ele estava desaparecido desde a manhã de terça-feira (7), quando entrou no mar para surfar.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo as informações, banhistas avistaram o corpo boiando na água e o retiraram do mar.
Arthur desapareceu após ser surpreendido por uma onda forte enquanto surfava com um amigo. O outro jovem conseguiu sair da água e relatou que os dois foram atingidos pela onda durante a prática do esporte.
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Com o impacto, as pranchas ficaram danificadas, o que dificultou que eles permanecessem na superfície. O Corpo de Bombeiros realizou buscas por dois dias. Na quarta-feira (8), os trabalhos foram encerrados às 17h e seriam retomados na manhã desta quinta-feira (9).
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