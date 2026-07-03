Criança de 9 anos se feriu em salto de rope jump com equipe ligada ao caso de Maria Eduarda

Um menino de 9 anos sofreu ferimentos leves durante um salto de rope jump com a mesma equipe envolvida no caso da morte de Maria Eduarda de Freitas, de 21 anos, em Limeira, no interior de São Paulo. A jovem morreu no dia 13 de junho, após saltar da Ponte do Esqueleto sem estar presa à corda de segurança.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com informações da Polícia Civil, a criança é filha de um homem que prestava serviços eventuais à empresa Entre Cordas, responsável pela atividade realizada por Maria Eduarda. O caso envolvendo o menino teria ocorrido em março deste ano, cerca de três meses antes da morte da jovem.

Leia também: Rope Jump: mulher morre após ser jogada sem cordas durante salto

Segundo o relato do pai à polícia, o menino ainda estava em movimento pendular quando teve a corda de sustentação retirada antes da conclusão do salto. Com isso, a criança acabou batendo contra o chão e sofreu escoriações leves, principalmente no joelho.

O pai informou que o filho também relatou ter batido levemente a cabeça, mas sem apresentar contusão. Como os ferimentos foram considerados leves, ele não levou a criança a uma unidade de saúde e fez o tratamento dos arranhões por conta própria.

A identidade do pai foi preservada porque ele atua como testemunha no processo que apura a morte de Maria Eduarda. Em depoimento, ele afirmou que trabalhava de forma informal para a equipe da Entre Cordas, principalmente nos fins de semana, auxiliando na segurança e no suporte das atividades.

Entre as funções realizadas por ele estavam o lançamento de corda auxiliar após os saltos, recolhimento de equipamentos, transporte de câmeras de filmagem e organização da chegada dos participantes à área de salto.

Ainda conforme o depoimento, o convite para que o menino participasse da atividade aconteceu depois de aproximadamente dois anos de convivência com a equipe. O salto da criança teria ocorrido em um dia comum, fora de um evento organizado. A data exata, no entanto, não foi informada.

A empresa Entre Cordas tem como responsável Evelyne dos Santos Gonçalves, de 43 anos, que está presa em razão da morte de Maria Eduarda. Sobre o episódio envolvendo o menino, o advogado Maurício Marchiori, que representa Evelyne, afirmou que ainda vai conversar com a cliente para avaliar o caso.

Salto com criança não é recomendado

A prática de rope jump com crianças é alvo de alerta. A Associação Brasileira de Rope Jump e Pêndulo Humano recomenda que os saltos não sejam realizados por menores de 12 anos. Para adolescentes entre 12 e 18 anos, a orientação é que haja autorização e presença obrigatória dos responsáveis no local.

Segundo informações divulgadas pelo Estadão, um dos presos pela morte de Maria Eduarda, o instrutor Luís Felipe Feliciano Egoroff, já havia publicado nas redes sociais fotos e vídeos de saltos com crianças. Nas imagens, ele aparece pulando com menores de idade no colo, presos por cordas e equipamentos. Todos usavam capacete.

Inquérito foi concluído

A Polícia Civil concluiu, na quarta-feira (1º), o segundo inquérito aberto para apurar as circunstâncias da morte de Maria Eduarda. A organizadora do evento, Evelyne Rodrigues de Freitas, de 43 anos, foi indiciada por homicídio qualificado.

A investigação ainda busca esclarecer o paradeiro da câmera que a vítima usava presa ao corpo no momento do salto. O equipamento desapareceu após a queda.

A defesa de Evelyne afirmou discordar do indiciamento e informou que apresentará as teses defensivas no momento adequado. O relatório final será encaminhado ao Ministério Público, que decidirá se oferece denúncia à Justiça.

No primeiro inquérito, concluído em 22 de junho, a polícia já havia indiciado três instrutores por homicídio com dolo eventual, quando não há intenção direta de matar, mas se assume o risco do resultado. Luís Felipe Feliciano Egoroff, de 32 anos, Maicon Fernandes Cintra, de 42, e Vitor de Freitas Gonçalves, de 27, aparecem no vídeo que mostra Maria Eduarda sendo lançada da Ponte do Esqueleto sem cordas.

Os três estão presos preventivamente em Guarulhos. A defesa deles nega que tenha havido intenção de causar a morte da jovem e discorda do indiciamento por dolo eventual. Um pedido de habeas corpus para que respondessem em liberdade foi negado pela Justiça.