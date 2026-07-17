Criminoso bate carro roubado em poste e foge para mata em Cachoeiro

Um homem abandonou um carro roubado e fugiu para uma área de mata após bater o veículo contra um poste durante uma perseguição, em Cachoeiro de Itapemirim.

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A ocorrência aconteceu na BR-482, Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, no bairro Monte Belo.

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Após a colisão, o suspeito deixou o automóvel e entrou em uma região de mata às margens da rodovia. Equipes militares realizam buscas para tentar localizá-lo.

Até a última atualização desta reportagem, o homem ainda não havia sido encontrado. A ocorrência segue em andamento.

Mais informações em breve.