Bandido usa faca para roubar carro, bate em poste e é preso em Cachoeiro

Uma funcionária de uma agência bancária viveu momentos de tensão ao ter o carro roubado por um homem armado com uma faca, na manhã desta sexta-feira (17), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. A fuga terminou após o suspeito bater o veículo contra um poste e tentar se esconder em uma área de mata.

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A vítima havia acabado de chegar ao trabalho, na Rua Brahim Antônio Seder, e aguardava dentro do automóvel o horário de abertura da agência. Enquanto permanecia no veículo, ela percebeu um homem caminhando nas proximidades.

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Pouco depois, o suspeito se aproximou, bateu com força no vidro da porta do motorista e mostrou uma faca. Segundo a Polícia Militar, ele exigiu que a mulher destravasse o carro.

Assustada, a vítima tentou deixar o local, mas, devido ao nervosismo, não conseguiu ligar o automóvel.

Um homem que passava pela rua percebeu a abordagem e tentou ajudar a funcionária. Ele entrou em luta corporal com o suspeito, que ainda segurava a faca.

Com medo de que o pedestre fosse ferido, a vítima saiu do veículo. O suspeito conseguiu se desvencilhar, entrou no carro e fugiu em direção a outro ponto da cidade.

A Polícia Militar foi acionada logo após o roubo. Imagens das câmeras de videomonitoramento permitiram identificar o caminho seguido pelo automóvel e ajudaram as equipes a organizar as buscas.

Durante a fuga pela BR-482, Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, o suspeito perdeu o controle da direção no bairro Monte Belo. O carro roubado saiu da pista e bateu contra um poste.

Após o acidente, o homem abandonou o veículo e correu para uma área de mata às margens da rodovia. Os militares cercaram a região e iniciaram as buscas.

O suspeito foi localizado e preso pouco tempo depois. Ele foi levado à Delegacia da Polícia Civil, junto com a faca apontada como utilizada durante o roubo. O automóvel foi recuperado e ficará disponível para os procedimentos necessários antes de ser devolvido à proprietária.

Segundo a Polícia Militar, o acompanhamento das câmeras instaladas na cidade foi fundamental para identificar a rota de fuga e direcionar as equipes ao bairro Monte Belo. A atuação conjunta permitiu recuperar o veículo e prender o suspeito ainda na manhã do crime. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.