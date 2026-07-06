Curso gratuito de bolos e tortas abre inscrições em Piúma
O curso será realizado entre os dias 13 e 22 de julho, no IFES Campus Piúma.
Moradores de Piúma que desejam aprender técnicas de confeitaria já podem se inscrever em um curso gratuito de preparo de bolos e tortas. As inscrições seguem abertas até quarta (8).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O curso será realizado entre os dias 13 e 22 de julho, no IFES Campus Piúma, com turmas disponíveis nos períodos da tarde e da noite.
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Inscrições
Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na Sala do Empreendedor – Casa do Cidadão, localizada na Avenida Isaias Scherrer, 45, Centro. O atendimento acontece das 8h às 12h e das 13h às 16h30.
Para fazer a inscrição, é necessário apresentar os documentos solicitados, incluindo comprovante de escolaridade. Caso o participante não possua o documento, a declaração poderá ser emitida no ato da inscrição. Também são exigidos comprovante de residência e cópia de documento oficial com foto.
A capacitação contará com duas opções de horário. A primeira turma terá aulas das 13h às 17h, enquanto a segunda acontecerá das 18h às 22h. As vagas são limitadas.
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