Curso gratuito de informática abre inscrições em cidade do ES

Moradores de Apiacá já podem se inscrever em um curso gratuito de informática de inclusão digital oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

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As inscrições estão abertas e o curso será realizado entre os dias 13 e 16 de julho de 2026. A formação será dividida em duas turmas. A Turma A terá aulas das 13h às 17h, enquanto a Turma B acontecerá das 18h às 22h. O curso será realizado no CRAS de Apiacá.

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Conhecimentos básicos de informática

Durante as aulas, os participantes terão contato com conteúdo voltados ao uso da tecnologia no dia a dia. A proposta é oferecer mais autonomia e preparar os alunos para utilizar ferramentas digitais. O curso aborda conhecimentos relacionados à internet, produtividade, comunicação e segurança, contribuindo para a inclusão digital dos participantes.

Inscrições

Para participar, é necessário ter 16 anos ou mais. Os interessados devem apresentar comprovante de residência, CPF e documento de identidade (RG). As inscrições podem ser feitas no CRAS de Apiacá. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 99904-0420.