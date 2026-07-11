Curso gratuito de garçom em Alegre; veja como garantir uma vaga

Moradores de Alegre, na Região do Caparaó, já podem se inscrever em um curso gratuito de Qualidade nos Serviços de Garçom. A capacitação será realizada pelo Senac Espírito Santo, em parceria com a Prefeitura de Alegre, e oferece uma oportunidade para quem deseja se qualificar e ampliar as chances de ingresso no mercado de trabalho.

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As inscrições são feitas presencialmente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O curso é destinado a pessoas com 18 anos ou mais e que tenham Ensino Fundamental incompleto, tornando a iniciativa acessível a um público amplo em busca de formação profissional.

Quem pode participar do curso gratuito de garçom

A capacitação é promovida pela Unidade do Senac-ES de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com a Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) de Alegre.

Para efetuar a matrícula, os candidatos devem apresentar:

Documento de identidade (RG);

CPF;

Comprovante de residência;

Comprovante de escolaridade.

As inscrições acontecem no CRAS de Alegre, localizado na Rua José Silveira Domingues, bairro Campo de Aviação, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Quando serão as aulas

A formação terá 15 horas de duração e será realizada entre os dias 20 e 23 de julho, de segunda a quinta-feira, sempre das 13h às 17h, nas dependências do próprio CRAS.

O que os alunos vão aprender

O curso foi desenvolvido para preparar profissionais para atuar com mais qualidade no atendimento ao público, fortalecendo competências importantes para o setor de alimentação e hospitalidade.

Entre os conteúdos previstos estão: