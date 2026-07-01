Curta capixaba “Orquidário” estreia com entrada gratuita

O cinema produzido no Espírito Santo ganha mais um importante lançamento nesta sexta-feira (3). O curta-metragem “Orquidário”, produzido com recursos da Lei Rubem Braga, da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), será exibido pela primeira vez às 19h30, no Cine Sesc Glória, no Centro Histórico da capital. A entrada é gratuita e, após a sessão, o público poderá participar de um bate-papo sobre os temas abordados na obra.

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Dirigido e roteirizado por Dominique Lima, o filme propõe uma narrativa sensível sobre relações familiares, traumas e os diferentes tipos de violência que muitas vezes permanecem ocultos no cotidiano.

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A história acompanha Lúcia, que encontra refúgio em um belo orquidário localizado nas montanhas do Espírito Santo. Uma notícia inesperada, porém, revela seu esconderijo e aproxima cinco mulheres dispostas a encerrar ciclos e reconstruir suas trajetórias.

Com locações em Pedra Azul, Venda Nova do Imigrante e Marechal Floriano, o curta reúne paisagens marcantes do Estado em uma produção assinada pela Ventania. A fotografia é de Julia Camargo e a produção executiva de Maria Grijó.

O elenco conta com Amanda Freias, Cláudia Raggi, Daiana Scaramussa, Duda Serqueira, Elaine Augusta, Erik Martin Cues, Larissa Morello, Lis Figueiredo Waichert, Thelma Lopes e Yasmin Toretto.

Além de apresentar o filme ao público, a noite de estreia será um espaço de diálogo e reflexão sobre a violência contra a mulher. O debate que acontece após a exibição busca ampliar a discussão sobre diferentes formas de violência e destacar a importância da escuta, do acolhimento e da construção de redes de apoio.

Sobre a proposta da obra, a diretora destaca:

“Nossa história é feita por mulheres e com mulheres para tocar em violências abertas e escondidas na rotina. O ‘Orquidário’ mostra que podemos escolher viver apesar das feridas. Que a trajetória das personagens nos inspire a sempre lutar pela liberdade de ser mulher”, declarou Dominique.

A produção foi contemplada pela Lei Rubem Braga, principal mecanismo municipal de incentivo à cultura, que fortalece a produção artística capixaba e amplia o acesso da população a obras desenvolvidas por artistas locais.

Serviço

Lançamento do curta-metragem “Orquidário”