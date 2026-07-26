De Vargem Alta para o mundo: confeiteira viraliza com bolos que parecem esculturas

Um bolo em formato de frango assado, outro que imita um cachorro dormindo e até uma criação inspirada em um presépio. Com criatividade e técnica, a confeiteira Taisnara Pedruzzi transformou seus trabalhos em fenômenos nas redes sociais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Moradora de Vargem Alta, Taisnara superou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Leia também: Por que os avós ocupam um lugar tão especial nas famílias capixabas?

A conquista representa mais um capítulo de uma trajetória construída pouco a pouco. Antes das produções alcançarem milhões de visualizações, ela começou preparando bolos e compartilhando o próprio trabalho de forma simples.

Taisnara atua como confeiteira desde 2014. Desde o início, ela buscava criar bolos diferentes, com formatos, flores e detalhes capazes de surpreender os clientes.

Em 2015, já produzia modelos elaborados, como um bolo decorado em formato de buquê de flores. Dois anos depois, desenvolvia trabalhos em pasta americana inspirados em sanfonas, ônibus, personagens e outros temas.

Naquela época, ela vendia os bolos de pasta americana por apenas R$ 5 a mais que os modelos feitos com chantilly.

A internet ainda não ocupava o centro do negócio. Mesmo assim, cada encomenda ajudava Taisnara a aprimorar a técnica e construir uma identidade própria.

Primeiras receitas chegaram ao Instagram em 2019

A aproximação com o público digital ganhou força em 2019, quando a confeiteira começou a compartilhar receitas no Instagram.

No ano seguinte, gravou o primeiro vídeo. A produção mostrava uma receita de pão caseiro e foi publicada mesmo com a timidez diante da câmera.

O conteúdo abriu caminho para uma nova fase. Taisnara passou a unir a experiência na confeitaria à produção de vídeos, mostrando receitas, técnicas e o processo de criação dos bolos.

Em 2021, ela também começou a ministrar cursos presenciais e gravou o primeiro curso on-line.

Primeiro estúdio surgiu dentro de casa

Com o crescimento do trabalho digital, a confeiteira precisou adaptar a rotina.

Em 2022, separou um espaço da própria casa para gravar os conteúdos. O ambiente se tornou seu primeiro estúdio.

Naquele período, Taisnara comemorava a marca de 40 mil seguidores. O número, que já parecia expressivo, seria multiplicado nos anos seguintes.

Além das encomendas, ela ampliou a produção de aulas, receitas e vídeos voltados para pessoas interessadas em aprender confeitaria.

Bolo de frango assado virou fenômeno

O primeiro grande vídeo viral mostrou um bolo em formato de frango assado. A criação foi feita para o aniversário da irmã da confeiteira.

O realismo chamou a atenção do público. O vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações e abriu espaço para outras produções igualmente inusitadas.

Entre os conteúdos de maior alcance está um bolo inspirado em um presépio, que chegou a 23,4 milhões de visualizações.

Outra produção, que reproduz um cachorro dormindo, alcançou 5,6 milhões. Um bolo clássico apresentado pela confeiteira passou de 7 milhões de visualizações.

Os números mostram como a combinação entre talento, criatividade e conteúdo digital aproximou o trabalho realizado no interior do Espírito Santo de públicos de diferentes lugares.

Reconhecimento dentro e fora da internet

O crescimento nas redes sociais trouxe novos convites e oportunidades. Em 2023, Taisnara ministrou aulas em estandes da Mara Cakes Fair. No mesmo ano, organizou a primeira edição do Capixaba Cake, encontro dedicado à confeitaria no Espírito Santo. O evento voltou a ser realizado em 2024 e 2025.

A confeiteira também ganhou espaço na televisão. Uma equipe visitou sua casa para acompanhar a produção de um bolo em formato de panela com moqueca capixaba.

Em 2024, ela recebeu a placa de 100 mil inscritos no YouTube. No mesmo período, alcançou 500 mil seguidores em uma das redes sociais.

Novo estúdio representa realização de um sonho

Com o crescimento do público e o aumento das atividades, Taisnara iniciou a construção de um estúdio próprio para gravar vídeos e realizar cursos presenciais.

O espaço ganhou uma cozinha planejada, bancada ampla, equipamentos e estrutura preparada para as novas etapas do negócio.

Ao compartilhar o resultado, a confeiteira destacou que o estúdio ficou ainda melhor do que havia imaginado.

A estrutura simboliza os anos de trabalho, as encomendas produzidas, os vídeos publicados e o conhecimento compartilhado com o público.

Agora, com mais de 1 milhão de seguidores, Taisnara celebra uma trajetória que começou entre bolos feitos em casa e cresceu sem perder a essência: transformar ingredientes em arte e ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo.