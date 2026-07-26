Por que os avós ocupam um lugar tão especial nas famílias capixabas?

Abraços, telefonemas, almoços em família e muitas histórias compartilhadas marcam o Dia dos Avós, celebrado neste domingo, 26 de julho. No Espírito Santo, a data representa uma oportunidade de reconhecer quem ajuda a preservar as memórias, os costumes e os valores das famílias.

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A celebração ocorre na mesma data dedicada a Sant’Ana e São Joaquim. Segundo a tradição cristã, eles são os pais de Maria e avós de Jesus. Por isso, também são considerados padroeiros dos avós.

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Mais do que oferecer presentes, muitas famílias capixabas aproveitam o dia para fortalecer a convivência. Visitas, mensagens, refeições especiais e encontros religiosos ajudam a aproximar avós, filhos e netos.

Avós ajudam a preservar histórias familiares

Os avós ocupam um papel importante na transmissão de experiências entre gerações. Por meio das conversas, eles compartilham lembranças, receitas, brincadeiras, crenças e tradições que ajudam a formar a identidade familiar.

A Prefeitura de Vitória já destacou que muitos avós também assumem uma participação direta na rotina da casa e no cuidado diário dos netos. Além do afeto, eles oferecem apoio, orientação e experiências acumuladas ao longo da vida.

Em Afonso Cláudio, a homenagem publicada para a data em 2026 ressaltou justamente a contribuição dos avós para a preservação da cultura, das histórias familiares e dos vínculos entre diferentes gerações.

Escolas capixabas aproximam avós e netos

As escolas também transformam o Dia dos Avós em uma oportunidade de aprendizado. Atividades com desenhos, cartas, vídeos e apresentações permitem que as crianças demonstrem carinho e conheçam melhor as histórias dos familiares.

Em Linhares, escolas municipais já promoveram a confecção de cartões e painéis dedicados aos avós. Uma das atividades também incentivou as crianças a telefonarem para os familiares e compartilharem uma homenagem.

Em Cariacica, uma escola estadual convidou avós para contarem aos estudantes histórias de vida, costumes, brincadeiras e receitas de outras épocas. A ação buscou valorizar o respeito às pessoas mais velhas e reconhecer os avós que participam diretamente da criação dos alunos.

Centros de convivência promovem homenagens

Os espaços voltados à população idosa também costumam preparar programações especiais no Espírito Santo.

Em Cachoeiro de Itapemirim, o Centro de Convivência Vovó Matilde já celebrou a data com atividades recreativas, música ao vivo, chá da tarde, lanche e entrega de lembranças.

Em Marataízes, o Centro de Convivência Renascer realizou uma Semana dos Avós com café da manhã, momentos de oração, ginástica, dinâmicas e sorteios. Em outra edição, a programação reuniu palestras, celebrações religiosas, baile e arrecadação de agasalhos.

Encontros ajudam a reconstruir vínculos

A homenagem também chega a ambientes onde o contato entre avós e netos enfrenta diferentes obstáculos.

Em 2024, o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro promoveu um encontro para que internas que são avós recebessem os netos. Cerca de 22 mulheres participaram da ação, organizada para fortalecer os vínculos familiares e contribuir com o processo de ressocialização.

A iniciativa já havia sido realizada em anos anteriores. Em uma das edições, algumas internas encontraram netos que ainda não conheciam pessoalmente.

Presença pode ser o principal presente

O Dia dos Avós reforça que uma homenagem não precisa envolver grandes gastos. Uma visita, uma ligação ou o interesse por uma história antiga pode tornar a data especial.

Para quem mora longe, chamadas de vídeo e mensagens ajudam a reduzir a distância. Já quem pode estar perto encontra no domingo uma oportunidade para sentar à mesa, ouvir lembranças e construir novas memórias.

No Espírito Santo, as diferentes formas de celebração possuem algo em comum: o reconhecimento de que os avós ajudam a unir o passado, o presente e as novas gerações.