Detran|ES e PM realizam blitze no Sul do Estado no final de semana
A FICCO prendeu em Santa Leopoldina um homem foragido havia mais de um ano. Agentes também encontraram 24 munições no local.
Os agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPtran) realizaram blitze em Cachoeiro de Itapemirim, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante neste final de semana, abordando 1.134 condutores.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na sexta-feira (24), o foco foi o combate à mistura de bebida e direção. Foi realizada uma operação Lei Seca no município de Cachoeiro de Itapemirim. Durante a blitz, foram abordados 350 condutores.
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Foram registrados 148 autos de infração de trânsito. Desses, 30 foram a condutores que se recusaram ao teste do etilômetro, que é uma infração gravíssima do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
Além dessa infração, outros 28 condutores foram flagrados conduzindo motocicleta com o capacete sem viseira ou óculos de proteção, ou com eles em desacordo com a regulamentação do Contran; 20 usando calçado que não se firme nos pés ou que atrapalhe o uso dos pedais; 16 condutores foram autuados por deixar de usar o cinto de segurança; 14 autuações por conduzir veículos não licenciados, entre outras infrações. Quatro veículos foram removidos ao pátio do Detran|ES.
Já no sábado (25), a blitz foi realizada em Santa Teresa, onde 467 veículos foram abordados e 226 autos de infração foram registrados. Entre as principais infrações: 41 recusas ao teste do etilômetro; 34 por conduzir motocicleta com o capacete sem viseira ou óculos de proteção, ou com eles em desacordo com a regulamentação do Contran; 32 condutores autuados por deixar de usar o cinto de segurança; entre outras infrações. Oito veículos foram removidos ao pátio.
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