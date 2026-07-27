Detran|ES e PM realizam blitze no Sul do Estado no final de semana

Os agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPtran) realizaram blitze em Cachoeiro de Itapemirim, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante neste final de semana, abordando 1.134 condutores.

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Na sexta-feira (24), o foco foi o combate à mistura de bebida e direção. Foi realizada uma operação Lei Seca no município de Cachoeiro de Itapemirim. Durante a blitz, foram abordados 350 condutores.

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Foram registrados 148 autos de infração de trânsito. Desses, 30 foram a condutores que se recusaram ao teste do etilômetro, que é uma infração gravíssima do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Além dessa infração, outros 28 condutores foram flagrados conduzindo motocicleta com o capacete sem viseira ou óculos de proteção, ou com eles em desacordo com a regulamentação do Contran; 20 usando calçado que não se firme nos pés ou que atrapalhe o uso dos pedais; 16 condutores foram autuados por deixar de usar o cinto de segurança; 14 autuações por conduzir veículos não licenciados, entre outras infrações. Quatro veículos foram removidos ao pátio do Detran|ES.

Já no sábado (25), a blitz foi realizada em Santa Teresa, onde 467 veículos foram abordados e 226 autos de infração foram registrados. Entre as principais infrações: 41 recusas ao teste do etilômetro; 34 por conduzir motocicleta com o capacete sem viseira ou óculos de proteção, ou com eles em desacordo com a regulamentação do Contran; 32 condutores autuados por deixar de usar o cinto de segurança; entre outras infrações. Oito veículos foram removidos ao pátio.