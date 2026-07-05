Domingo terá chuva rápida pela manhã no litoral do ES
Domingo deve começar com chuva rápida em algumas regiões, mas o sol aparece ao longo do dia.
A frente fria começa a se afastar do Espírito Santo neste domingo, mas ainda deve influenciar o tempo em algumas regiões do Estado. A previsão indica chuva rápida pela manhã na Região Sul e no litoral capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao longo do dia, as nuvens devem diminuir nessas áreas, permitindo aberturas de sol. A instabilidade perde força gradualmente, deixando o tempo mais firme no decorrer do domingo.
Nas regiões mais afastadas do litoral, a previsão é de sol entre poucas nuvens. Não há expectativa de chuva para essas áreas.
Mesmo com o afastamento da frente fria, o dia ainda deve começar com tempo mais fechado em parte do Estado, principalmente nas áreas próximas ao litoral.
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