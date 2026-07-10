Editais da Aldir Blanc vão contemplar 36 projetos culturais em Viana

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria de Cultura (SECULT), divulgou, nesta quinta-feira (09), os editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), que irão destinar mais de R$ 500 mil para incentivar artistas, grupos culturais, coletivos, espaços culturais e pontos de cultura do município.

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Os recursos são provenientes do Governo Federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, e fazem parte do montante de R$ 547.136,30 captado pelo município. Do total, R$ 509.110,00 serão destinados diretamente às premiações dos editais, enquanto os demais recursos serão utilizados para custos operacionais, como a contratação de pareceristas especializados e demais ações previstas na execução da política pública.

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As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela Plataforma Mapa Cultural do Espírito Santo, onde os interessados também podem acessar os editais completos, conferir os critérios de participação e anexar toda a documentação exigida.

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Ao todo, serão contemplados 36 projetos culturais distribuídos em diferentes linhas de incentivo, fortalecendo a diversidade artística e cultural do município.

Entre os editais está a Seleção de Projetos da Diversidade Cultural Vianense, que irá premiar 14 projetos com R$ 16 mil cada. A iniciativa contempla propostas nas áreas de dança, música, teatro, artes plásticas e visuais, artesanato, leitura, escrita e oralidade, patrimônio cultural, cultura popular e manifestações tradicionais, além de projetos de temática livre.

Também está aberto o edital para aquisição de indumentárias e instrumentos destinados aos grupos da cultura popular, que contemplará três projetos com investimento de R$ 15 mil cada. Outro edital prevê apoio à circulação de espetáculos nas linguagens de música, teatro, dança e circo, selecionando seis propostas com o mesmo valor de premiação.

Os editais incluem ainda subsídios para espaços e grupos artístico-culturais, contemplando três iniciativas com R$ 9 mil cada, além do Prêmio Cultura Viva, que reconhecerá dez Pontos de Cultura com recursos de R$ 12.311,00 para cada projeto.

A seleção das propostas será realizada por pareceristas especializados, contratados para avaliar os projetos inscritos. Entre os critérios de análise estão a relevância cultural, originalidade, viabilidade técnica, impacto social e contribuição para o fortalecimento da cultura local. Todo o processo foi estruturado para garantir transparência, isonomia e a correta aplicação dos recursos públicos.