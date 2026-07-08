Eleições 2026: justiça eleitoral começa convocar mesários para a eleições de outubro

A Justiça Eleitoral já deu início a nomeação dos mesários que irão atuar nas eleições de 2026. As pessoas que vão atuar como apoio logístico nas eleições de outubro receberão uma carta de convocação.

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A eleitora ou o eleitor deve acessar a página de Autoatendimento Eleitoral ou consultar o aplicativo e-Título. Geralmente, as nomeações são feitas até 60 dias antes das eleições. A Justiça Eleitoral costuma manter a convocação de pessoas que já atuaram como mesários em eleições anteriores.

O trabalho dos mesários não é remunerado, mas diversos benefícios são oferecidos, como dois dias de folga para cada dia de trabalho ou de treinamento, auxílio alimentação de R$ 65 e contagem de horas trabalhadas como atividade extracurricular em universidades.

Segundo o art. 120, § 4º, do Código Eleitoral, a mesária ou o mesário poderá alegar razões de impedimento até cinco dias depois da publicação do edital de nomeação. Para isso, deverá encaminhar o pedido de dispensa à juíza ou ao juiz da zona eleitoral que detém a sua inscrição, juntamente com a comprovação da impossibilidade de trabalhar.

Com informações da Agência Brasil.