Em convenção, Novo lança Monjardim para o Senado e confirma chapa majoritária independente
A sigla homologou a candidatura do vereador de Vitória Leonardo Monjardim ao Senado Federal, suplentes e mais 11 candidatos à Câmara dos Deputados e 31 candidatos à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).
O Partido Novo realizou convenção partidária, nesta terça-feira (21), na Câmara Municipal de Vitória. A sigla homologou a candidatura do vereador de Vitória Leonardo Monjardim ao Senado Federal, suplentes e mais 11 candidatos à Câmara dos Deputados e 31 candidatos à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O Novo negociava para que Monjardim ocupasse uma das duas vagas ao Senado em uma aliança no campo da direita com o PL e o Republicanos. Não houve consenso e a sigla confirmou que disputará as eleições de 2026 com chapa própria.
Entretanto, mesmo não havendo coligação formal do ponto de vista jurídico com outras siglas, o vereador de Vitória sinaliza que deve fazer uma “dobradinha informal” com a pré-candidata ao Senado pelo PL, Manguinha Malta.
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