Emanuela Pedroso acompanha entregas de obras e reforça parceria com municípios do ES
Pré-candidata a deputada federal participou de entregas de obras e anúncios de novos investimentos em Vila Valério, Jaguaré, Montanha e Pinheiros ao lado de Renato Casagrande e Ricardo Ferraço.
A pré-candidata a deputada federal Emanuela Pedroso percorreu, nesta sexta-feira (3), quatro municípios do Norte do Espírito Santo para acompanhar inaugurações, vistoriar obras e participar de anúncios de novos investimentos do Governo do Estado. A agenda incluiu compromissos em Vila Valério, Jaguaré, Montanha e Pinheiros, ao lado do governador Renato Casagrande, do vice-governador Ricardo Ferraço, prefeitos, vereadores e lideranças regionais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante as visitas, Emanuela destacou que parte das obras acompanhadas teve sua participação na fase de planejamento e viabilização dos recursos, quando ocupou os cargos de secretária de Estado de Economia e Planejamento e secretária de Governo.
Rodovia e pontes são entregues em Vila Valério
A programação começou em Vila Valério, onde Emanuela participou da inauguração da Rodovia ES-230, que recebeu mais de 38 quilômetros de pavimentação, além da entrega de duas pontes sobre o Rio Barra Seca e o Córrego do Deve.
Ela esteve acompanhada do prefeito Davi Ramos, do vice-prefeito Miguel dos Santos e de vereadores do município.
Durante a agenda, também acompanhou o anúncio da autorização para elaboração do projeto do contorno viário de Jaguaré, obra considerada estratégica para melhorar a mobilidade e impulsionar o desenvolvimento da região.
“É muito gratificante acompanhar a entrega de obras que ajudam a transformar a vida das pessoas e saber que pude contribuir para que esses investimentos saíssem do papel”, afirmou Emanuela.
Obras e novos espaços públicos em Montanha
Em Montanha, Emanuela participou de inaugurações ao lado do governador Renato Casagrande, do vice-governador Ricardo Ferraço, da prefeita Iracy Baltar e de lideranças locais.
Entre os compromissos, visitou as obras de urbanização da Barragem Tutu Reuter, executadas com recursos do Fundo Cidades, programa que esteve sob sua gestão entre 2022 e 2025.
A agenda também incluiu a entrega de uma brinquedoteca, obras de revitalização da pavimentação de ruas e um Campo Bom de Bola. Outro campo esportivo, localizado no distrito de São Sebastião do Norte, também deverá passar por reforma.
À noite, Emanuela participou da tradicional festa de São João da Amizade, realizada no município.
Pinheiros recebe obras de segurança, lazer e drenagem
A agenda foi encerrada em Pinheiros, onde a pré-candidata acompanhou a inauguração da sede da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar, responsável pelo policiamento de Pinheiros, Montanha, Ponto Belo e Mucurici.
Também participou da entrega do Balneário Municipal e visitou as obras de macrodrenagem financiadas pelo Fundo Cidades.
O projeto prevê a implantação de galerias para ampliar o escoamento das águas pluviais e reduzir os alagamentos na região central do município, beneficiando moradores e comerciantes de diversas ruas e avenidas.
Ao longo do dia, Emanuela também se reuniu com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e moradores das cidades visitadas.
Segundo ela, a continuidade da parceria entre Estado e municípios é fundamental para manter o ritmo de investimentos em todas as regiões capixabas.
“O trabalho em parceria com os municípios permitiu que o Espírito Santo avançasse de forma equilibrada, levando investimentos para todas as regiões do Estado”, declarou.
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