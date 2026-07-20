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Empresa abre vaga para vendedor em Cachoeiro; saiba como se candidatar

Oportunidade exige ensino médio completo, experiência em vendas, CNH categoria B e disponibilidade para viagens.

Empregos no Sine de Cachoeiro
Foto: Freepik

A Gramil anunciou uma oportunidade de emprego para o cargo de vendedor de mercado interno em Cachoeiro de Itapemirim. A empresa busca profissionais com experiência em vendas e disponibilidade para viagens.

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Para concorrer à vaga, o candidato deve ter ensino médio completo, boa comunicação verbal e escrita e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

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A empresa também exige organização para gerenciar a carteira de clientes e realizar o acompanhamento das negociações. O domínio do sistema Mobgran será considerado um diferencial.

A formação superior em Administração, Gestão Comercial, Arquitetura ou áreas relacionadas também poderá destacar o candidato durante a seleção.

Atividades do profissional

O vendedor ficará responsável por prospectar novos clientes e desenvolver a carteira comercial. O profissional também deverá trabalhar na fidelização dos compradores atendidos pela empresa.

Entre as atividades previstas estão a elaboração de propostas comerciais, o acompanhamento dos pedidos até a entrega e o registro de informações e oportunidades no sistema de gestão de relacionamento com clientes.

O contratado ainda realizará visitas comerciais periódicas e participará de feiras e eventos ligados ao setor.

Como enviar o currículo

Os interessados devem encaminhar o currículo para os e-mails [email protected] e [email protected]. A empresa não informou prazo para o encerramento da seleção.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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