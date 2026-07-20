Tempo muda no Espírito Santo e chuva pode atingir algumas cidades; veja onde

A segunda-feira (20) começa com condições favoráveis à ocorrência de chuva em parte do Espírito Santo. A instabilidade deve atingir principalmente os municípios localizados na faixa litorânea.

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A entrada de umidade vinda do mar favorece a formação de nuvens e pode provocar chuva em alguns momentos do dia no litoral capixaba.

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Nas demais áreas do Estado, o céu deve permanecer nublado. Apesar da presença de muitas nuvens, a previsão não indica chuva para o interior do Espírito Santo.