Tempo muda no Espírito Santo e chuva pode atingir algumas cidades; veja onde
Umidade marítima favorece chuva em alguns momentos do dia na faixa litorânea; demais áreas terão muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.
A segunda-feira (20) começa com condições favoráveis à ocorrência de chuva em parte do Espírito Santo. A instabilidade deve atingir principalmente os municípios localizados na faixa litorânea.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A entrada de umidade vinda do mar favorece a formação de nuvens e pode provocar chuva em alguns momentos do dia no litoral capixaba.
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Nas demais áreas do Estado, o céu deve permanecer nublado. Apesar da presença de muitas nuvens, a previsão não indica chuva para o interior do Espírito Santo.
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