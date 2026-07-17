Empresa abre vagas de emprego para áreas de produção e logística no Sul do estado
Oportunidades são para auxiliar de carregamento, ensacador e operador de britagem; candidatos devem apresentar o currículo.
A Imerys anunciou a abertura de vagas de emprego para três funções ligadas às áreas de produção e logística. As oportunidades são para auxiliar de carregamento, ensacador e operador de britagem com atuação em Cachoeiro, Itaoca e Jerônimo Monteiro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O auxiliar de carregamento ficará responsável pelo carregamento de produtos, pela organização da área e pelo apoio às atividades de logística.
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Já o ensacador atuará no envase e ensaque de produtos. A função também envolve o controle de qualidade e a organização do setor.
Para operador de britagem, a empresa procura profissionais para operar e monitorar os equipamentos utilizados no processo. A atividade exige atenção à qualidade e à segurança durante a operação.
A empresa destaca que oferece um ambiente seguro e colaborativo, além de oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional. A Imerys atua na produção de minerais industriais e está presente em mais de 50 países.
Os interessados devem apresentar o currículo e entrar em contato com a equipe responsável pelo processo seletivo. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (28) 99992-4164, com Thaynara Azevedo, da AG3 Solutions.
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