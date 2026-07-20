Entenda o que é a "escama de peixe"; droga de extrema pureza e alto risco de AVC

Conhecida no tráfico como “escama de peixe”, uma cocaína de alta pureza ganhou espaço no mercado ilegal por ser vendida como uma versão mais valiosa do entorpecente. A substância costuma apresentar aparência brilhante ou cristalina após a prensagem, característica que deu origem ao apelido.

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Apesar da reputação de produto premium, esse tipo de cocaína não possui composição padronizada. A concentração pode variar conforme a forma de produção e o nível de adulteração.

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Em muitos casos, a droga comercializada com esse nome não apresenta a pureza anunciada pelos traficantes. Por isso, a aparência não garante a composição nem reduz os riscos à saúde.

Segundo especialistas, a substância pode alcançar teor elevado de cocaína quando possui menos adulterantes.

Nessas condições, os efeitos no organismo tendem a ser mais intensos. A droga pode provocar euforia, excitação e aumento do estado de alerta. A alta concentração também amplia o risco de overdose, infarto, acidente vascular cerebral, arritmias cardíacas, convulsões e dependência química e, consequentemente, a morte.