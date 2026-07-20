Entenda o que é a "escama de peixe"; droga de extrema pureza e alto risco de AVC
Conhecida como escama de peixe, cocaína de alta pureza pode provocar efeitos intensos e aumentar os riscos de overdose, infarto e AVC.
Conhecida no tráfico como “escama de peixe”, uma cocaína de alta pureza ganhou espaço no mercado ilegal por ser vendida como uma versão mais valiosa do entorpecente. A substância costuma apresentar aparência brilhante ou cristalina após a prensagem, característica que deu origem ao apelido.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Apesar da reputação de produto premium, esse tipo de cocaína não possui composição padronizada. A concentração pode variar conforme a forma de produção e o nível de adulteração.
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Em muitos casos, a droga comercializada com esse nome não apresenta a pureza anunciada pelos traficantes. Por isso, a aparência não garante a composição nem reduz os riscos à saúde.
Segundo especialistas, a substância pode alcançar teor elevado de cocaína quando possui menos adulterantes.
Nessas condições, os efeitos no organismo tendem a ser mais intensos. A droga pode provocar euforia, excitação e aumento do estado de alerta. A alta concentração também amplia o risco de overdose, infarto, acidente vascular cerebral, arritmias cardíacas, convulsões e dependência química e, consequentemente, a morte.
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