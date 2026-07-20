“Escama de peixe”: Cocaína de alta pureza é apreendida em Afonso Cláudio

Uma ação da Polícia Militar apreendeu 150 pinos de cocaína conhecida como “escama de peixe” e cerca de 400 papelotes da droga na manhã desta segunda-feira (20), no bairro Bela Vista, em Afonso Cláudio. Segundo a corporação, o entorpecente teria sido enviado pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV) para abastecer o tráfico na Região Serrana.

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A ocorrência começou após três homens serem vistos saindo de uma trilha em uma área de mata. Ao perceberem a aproximação dos policiais, eles tentaram fugir.

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Um dos suspeitos tentou esconder um boné onde parte da droga estava armazenada, mas acabou abordado pelos militares.

De acordo com a Polícia Militar, o homem afirmou que o grupo recebia a carga diretamente de um integrante da facção criminosa em Vitória. Cada porção seria vendida por valores entre R$ 20 e R$ 30.

O primo do suspeito conseguiu fugir inicialmente, mas foi localizado pouco depois em frente a um bar. Ele também foi detido.

Cão farejador encontrou mais drogas em bambuzal

Durante as buscas na região, o cão farejador Black localizou um saco plástico escondido em um bambuzal.

No material, os militares encontraram mais entorpecentes. Ao todo, a operação resultou na apreensão de 150 pinos de cocaína conhecida como “escama de peixe” e aproximadamente 400 papelotes de cocaína.

Segundo a PM, a chamada “escama de peixe” é considerada uma cocaína de alta pureza e rara no Espírito Santo.

Os suspeitos, de 23 e 33 anos, foram encaminhados à Delegacia de Venda Nova do Imigrante.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em fase de finalização. Após o registro e os depoimentos dos envolvidos, o delegado responsável definiria os procedimentos cabíveis.