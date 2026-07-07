“Escama de peixe”: polícia encontra droga rara e perigosa no Espírito Santo

Uma operação do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) resultou na apreensão de seis quilos de uma cocaína considerada de alta pureza, conhecida como “escama de peixe”, no Espírito Santo. A ação revelou um esquema de tráfico que atuava em Vila Velha e Guarapari.

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Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em imóveis dos dois municípios. Além da droga, os agentes apreenderam duas armas de fogo, carregadores, 104 munições, dois veículos e mais de R$ 4 mil em dinheiro.

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A estimativa da polícia é que o prejuízo causado ao tráfico ultrapasse R$ 500 mil.

A droga foi localizada em uma residência em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. De acordo com a investigação, o imóvel era utilizado para armazenar o entorpecente.

A operação também resultou na prisão de dois suspeitos em Vila Velha. Um deles é apontado como responsável pela distribuição da droga em bairros nobres do município. No local, os policiais encontraram um caderno com anotações relacionadas ao tráfico.

Em Guarapari, um homem apontado como chefe do esquema foi conduzido para prestar esclarecimentos, mas acabou liberado por não haver situação de flagrante.

Segundo a Polícia Civil, a cocaína “escama de peixe” recebe esse nome pelo aspecto translúcido e brilhante, semelhante a escamas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos, além da origem da droga e possíveis vínculos com organizações criminosas.