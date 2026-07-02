Espetáculo “Sirena” será apresentado de graça no Sul do ES
Espetáculo será apresentado nesta sexta-feira (3), em Guaçuí, e no sábado (4), em Cachoeiro de Itapemirim, com entrada gratuita.
Em circulação pelo estado, espetáculo de dança flamenca sobre mistérios da mitologia se
apresenta em Guaçuí, nesta sexta-feira (03), e em Cachoeiro de Itapemirim no sábado (04)
Unindo dança flamenca e fantasias da mitologia greco-romana, o espetáculo “Sirena” realiza
apresentações no Teatro Fernando Torres, em Guaçuí, nesta sexta-feira (03), e no Centro
Operário e de Proteção Mútua de Cachoeiro de Itapemirim, neste sábado (04). As duas
apresentações serão às 19h30, com entrada gratuita e ingressos distribuídos na bilheteria no
local, 30 minutos antes do espetáculo. Mais informações e a programação podem ser
encontradas no instagram do projeto:.instagram.com/issonaoeflamenco/
Representando figuras como a Sereia, o Fauno, a Harpia e a Medusa,“Sirena” leva ao palco o
encantamento e os mistérios da mitologia greco-romana. A partir do caráter grotesco e
animalesco dos seres híbridos, o espetáculo aborda a imperfeição e a impureza humana,
rompendo com padrões de beleza e purismos clássicos. Tudo isso é apresentado por meio da
gestualidade, musicalidade e elementos tradicionais da dança flamenca, em uma pesquisa de
movimentos e investigação dos objetos.
Leia também: Cultura convoca projetos da Lei Rubem Braga em Cachoeiro
Idealizada e encenada por Ivna Messina, dançarina flamenca há 26 anos, por meio do projeto
“Isso não é Flamenco”, “Sirena” retorna aos palcos após três anos de circulação por
diversas cidades, dentro e fora do estado. Na estreia, em 2022, passou por quatro cidades
capixabas e pelo Projeto Cena Local, no Centro Cultural Sesc Glória. Em 2023 e em maio
deste ano, integrou o Aldeia Sesc Ilha do Mel, no Sesc Glória. E em 2024, realizou
temporada de apresentações no Sesc Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2024
A circulação de Sirena segue até o dia 12 de julho, passando ainda por Anchieta e Vitória
(confira abaixo a programação completa de apresentações). No dia 8 de julho, às 19h30,
“Sirena” chega ao Theatro Carlos Gomes, com retirada de ingressos gratuitamente a partir
de 6 de julho, por meio do link: (CLIQUE AQUI).
A temporada traz ainda a Oficina de Criação em Dança “Dança Híbrida”, voltada para o
público geral, que acontece no dia 04 de julho, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 11 de
julho, em Vitória, e no dia 12 de julho, em Anchieta. As inscrições para as oficinas estão
abertas por meio do link abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrQPLnjZFLlMFmXnR9UUPlYK2B9V-
sC2AOjMkIlaYAmVWC6A/closedform
“A circulação e reapresentação do espetáculo, completando 4 anos de existência, é muito
importante para o amadurecimento artístico e para alcançar cada vez mais públicos. É sempre
muito bom levar o espetáculo para novos públicos e municípios, inclusive para estudantes,
que são sempre curiosos, interessados e proporcionam novas perspectivas. Estou muito
animada com a novidade desta temporada em levar apresentações para os públicos cego e
surdo, com audiodescrição. Teremos também a destinação de 50% da bilheteria do Theatro
Carlos Gomes para as pessoas com deficiência intelectual atendidas pelo Vitória Down”,
explica Ivna.
Ivna Messina é artista da dança, que transita entre outras linguagens como as artes visuais e
o audiovisual. Atua como bailarina, coreógrafa, diretora, professora e produtora cultural.
Pesquisa a dança flamenca desde 2000, e desde 2012, desenvolve o projeto Isso não é
Flamenco, que propõe diálogos entre diferentes artistas de diferentes linguagens a partir do
flamenco. É intérprete criadora dos solos Bom Sujeito (2016), Pedra (2018) e Sirena (2022).
Coordena e orienta o Lab.IC. Coordena também o portal Dança no ES, que registra e mapeia
a produção em dança no estado do Espírito Santo. É integrante do Grupo Z desde 2007.
Graduada em Artes Plásticas pela UFES e em Fotografia pela UVV, é especialista em
Estudos Contemporâneos em Dança pela UFBA e em Preparação Corporal para as Artes
Cênicas pela Faculdade Angel Vianna.
O projeto “Isso não é flamenco” nasceu em 2012, quando a artista Ivna Messina convidou os
artistas e coletivos Ignez Capovilla (fotografia), Coletivo Peixaria (desenho e ilustração),
André Arçari (multimídia) e Grupo Z de Teatro (artes cênicas) para construir propostas.
Desse primeiro momento, surgiram espetáculos como “Joanas”, releitura de Gota D’água em
parceria com o Grupo Z, que circulou pela cidade de Vitória e integrou eventos ao longo de
2014 e 2015, como o “Overdoze”, do Centro Cultural Sesc Glória, e o “Sarau Verbo
Intransitivo”, na casa da Má Companhia. Em 2014, o projeto participou com uma
performance embrião do espetáculo “Bom Sujeito”, no evento Acumulações. Em 2015, em
parceria com o pianista Deyvid Martins, realizou a performance Jogo da Memória,
apresentada na Galeria Homero Massena.
“Sirena” é uma realização do projeto “Isso não é Flamenco”, de Ivna Messina, e da
Secretaria da Cultura do Espírito Santo, por meio do Edital Setorial de Artes Cênicas
010/2024, com recursos do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura) e da Política Nacional
Aldir Blanc (PNAB), e conta com apoio do projeto Sala Baila.
Espetáculo “Sirena”
Guaçuí
- 02 de julho – Apresentação para escola estadual
- 03 de julho, às 19h30 – Apresentação para público em geral
Local: Teatro Fernando Torres (Av. Governador Lacerda de Aguiar, s/n, Centro – Guaçuí,
ES)
Cachoeiro de Itapemirim
- 04 de julho, às 14h – Oficina de Criação em Dança – para público em geral
Local: Academia Corpo e Mente (Rua Seabra Muniz, 186, Independência – Cachoeiro de
Itapemirim, ES)
- 04 de julho, às 19h30 – Apresentação – para público em geral
Local: Centro Operário e de Proteção Mútua de Cachoeiro do Itapemirim (Rua 25 de março,
189, Centro – Cachoeiro de Itapemirim, ES)
Vitória
- 07 de julho – Apresentação – para público cego e surdo
- 08 de julho, às 19h30 – Apresentação – para público em geral
Local: Theatro Carlos Gomes (Rua Barão de Itapemirim, 232, Centro – Vitória, ES)
- 11 de julho, às 9h – Oficina de Criação em Dança – para público geral
Local: Escola Técnica de Teatro, Dança e Música – FAFI (Av. Jerônimo Monteiro, 656,
Centro – Vitória, ES)
Anchieta
- 12 de julho, às 14h – Oficina de criação em dança – para público em geral
Local: Centro Cultural de Anchieta Thiago Bezerra Leite (Av. Carlos Lindemberg, s/n°,
Centro – Anchieta, ES)
- 12 de julho, às 19h30 – Apresentação – para público em geral
Local: Espaço Cultural Sede do Grupo de Teatro Rerigtiba (Rua Ricardo Rosa de Oliveira,
Justiça II – Anchieta, ES)
Ficha técnica:
- Intérprete-criadora: Ivna Messina
- Direção cênica: Alexsandra Bertoli
- Direção de arte e programação visual: Farley José
- Direção musical: Letícia Malvares
- Dramaturgismo: Thiara Pagani
- Coreografia: Ivna Messina
- Iluminação: Carla van den Bergen
- Operação de luz: Daniel Boone
- Composição musical: Letícia Malvares e Luciano Câmara
- Mixagem: Luciano Camara
- Guitarra Flamenca: Luciano Camara
- Percussão: Georgia Camara
- Voz e viola de arco: Luisa Sales
- Flauta: Letícia Malvares
- Fotos de divulgação: Farley José
- Confecção de figurinos: Farley José e Clésio Júnior
- Produtor executivo: Luiz Carlos Cardoso / Companhia do Outro
- Direção de produção: Ivna Messina
- Redes sociais: Patricia Galleto
- Assessoria de Imprensa: Lais Rocio – Fôlego Comunicação Cultural
- Realização: Isso não é Flamenco
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