Espetáculo “Sirena” será apresentado de graça no Sul do ES

Em circulação pelo estado, espetáculo de dança flamenca sobre mistérios da mitologia se

apresenta em Guaçuí, nesta sexta-feira (03), e em Cachoeiro de Itapemirim no sábado (04)

Unindo dança flamenca e fantasias da mitologia greco-romana, o espetáculo “Sirena” realiza

apresentações no Teatro Fernando Torres, em Guaçuí, nesta sexta-feira (03), e no Centro

Operário e de Proteção Mútua de Cachoeiro de Itapemirim, neste sábado (04). As duas

apresentações serão às 19h30, com entrada gratuita e ingressos distribuídos na bilheteria no

local, 30 minutos antes do espetáculo. Mais informações e a programação podem ser

encontradas no instagram do projeto:.instagram.com/issonaoeflamenco/

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Representando figuras como a Sereia, o Fauno, a Harpia e a Medusa,“Sirena” leva ao palco o

encantamento e os mistérios da mitologia greco-romana. A partir do caráter grotesco e

animalesco dos seres híbridos, o espetáculo aborda a imperfeição e a impureza humana,

rompendo com padrões de beleza e purismos clássicos. Tudo isso é apresentado por meio da

gestualidade, musicalidade e elementos tradicionais da dança flamenca, em uma pesquisa de

movimentos e investigação dos objetos.

Leia também: Cultura convoca projetos da Lei Rubem Braga em Cachoeiro

Idealizada e encenada por Ivna Messina, dançarina flamenca há 26 anos, por meio do projeto

“Isso não é Flamenco”, “Sirena” retorna aos palcos após três anos de circulação por

diversas cidades, dentro e fora do estado. Na estreia, em 2022, passou por quatro cidades

capixabas e pelo Projeto Cena Local, no Centro Cultural Sesc Glória. Em 2023 e em maio

deste ano, integrou o Aldeia Sesc Ilha do Mel, no Sesc Glória. E em 2024, realizou

temporada de apresentações no Sesc Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2024

A circulação de Sirena segue até o dia 12 de julho, passando ainda por Anchieta e Vitória

(confira abaixo a programação completa de apresentações). No dia 8 de julho, às 19h30,

“Sirena” chega ao Theatro Carlos Gomes, com retirada de ingressos gratuitamente a partir

de 6 de julho, por meio do link: (CLIQUE AQUI).

A temporada traz ainda a Oficina de Criação em Dança “Dança Híbrida”, voltada para o

público geral, que acontece no dia 04 de julho, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 11 de

julho, em Vitória, e no dia 12 de julho, em Anchieta. As inscrições para as oficinas estão

abertas por meio do link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrQPLnjZFLlMFmXnR9UUPlYK2B9V-

sC2AOjMkIlaYAmVWC6A/closedform

“A circulação e reapresentação do espetáculo, completando 4 anos de existência, é muito

importante para o amadurecimento artístico e para alcançar cada vez mais públicos. É sempre

muito bom levar o espetáculo para novos públicos e municípios, inclusive para estudantes,

que são sempre curiosos, interessados e proporcionam novas perspectivas. Estou muito

animada com a novidade desta temporada em levar apresentações para os públicos cego e

surdo, com audiodescrição. Teremos também a destinação de 50% da bilheteria do Theatro

Carlos Gomes para as pessoas com deficiência intelectual atendidas pelo Vitória Down”,

explica Ivna.

Ivna Messina é artista da dança, que transita entre outras linguagens como as artes visuais e

o audiovisual. Atua como bailarina, coreógrafa, diretora, professora e produtora cultural.

Pesquisa a dança flamenca desde 2000, e desde 2012, desenvolve o projeto Isso não é

Flamenco, que propõe diálogos entre diferentes artistas de diferentes linguagens a partir do

flamenco. É intérprete criadora dos solos Bom Sujeito (2016), Pedra (2018) e Sirena (2022).

Coordena e orienta o Lab.IC. Coordena também o portal Dança no ES, que registra e mapeia

a produção em dança no estado do Espírito Santo. É integrante do Grupo Z desde 2007.

Graduada em Artes Plásticas pela UFES e em Fotografia pela UVV, é especialista em

Estudos Contemporâneos em Dança pela UFBA e em Preparação Corporal para as Artes

Cênicas pela Faculdade Angel Vianna.

O projeto “Isso não é flamenco” nasceu em 2012, quando a artista Ivna Messina convidou os

artistas e coletivos Ignez Capovilla (fotografia), Coletivo Peixaria (desenho e ilustração),

André Arçari (multimídia) e Grupo Z de Teatro (artes cênicas) para construir propostas.

Desse primeiro momento, surgiram espetáculos como “Joanas”, releitura de Gota D’água em

parceria com o Grupo Z, que circulou pela cidade de Vitória e integrou eventos ao longo de

2014 e 2015, como o “Overdoze”, do Centro Cultural Sesc Glória, e o “Sarau Verbo

Intransitivo”, na casa da Má Companhia. Em 2014, o projeto participou com uma

performance embrião do espetáculo “Bom Sujeito”, no evento Acumulações. Em 2015, em

parceria com o pianista Deyvid Martins, realizou a performance Jogo da Memória,

apresentada na Galeria Homero Massena.

“Sirena” é uma realização do projeto “Isso não é Flamenco”, de Ivna Messina, e da

Secretaria da Cultura do Espírito Santo, por meio do Edital Setorial de Artes Cênicas

010/2024, com recursos do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura) e da Política Nacional

Aldir Blanc (PNAB), e conta com apoio do projeto Sala Baila.

Espetáculo “Sirena”

Guaçuí

02 de julho – Apresentação para escola estadual

03 de julho, às 19h30 – Apresentação para público em geral

Local: Teatro Fernando Torres (Av. Governador Lacerda de Aguiar, s/n, Centro – Guaçuí,

ES)

Cachoeiro de Itapemirim

04 de julho, às 14h – Oficina de Criação em Dança – para público em geral

Local: Academia Corpo e Mente (Rua Seabra Muniz, 186, Independência – Cachoeiro de

Itapemirim, ES)

Local: Academia Corpo e Mente (Rua Seabra Muniz, 186, Independência – Cachoeiro de Itapemirim, ES) 04 de julho, às 19h30 – Apresentação – para público em geral

Local: Centro Operário e de Proteção Mútua de Cachoeiro do Itapemirim (Rua 25 de março,

189, Centro – Cachoeiro de Itapemirim, ES)

Vitória

Local: Centro Operário e de Proteção Mútua de Cachoeiro do Itapemirim (Rua 25 de março, 189, Centro – Cachoeiro de Itapemirim, ES) Vitória 07 de julho – Apresentação – para público cego e surdo

08 de julho, às 19h30 – Apresentação – para público em geral

Local: Theatro Carlos Gomes (Rua Barão de Itapemirim, 232, Centro – Vitória, ES)

Local: Theatro Carlos Gomes (Rua Barão de Itapemirim, 232, Centro – Vitória, ES) 11 de julho, às 9h – Oficina de Criação em Dança – para público geral

Local: Escola Técnica de Teatro, Dança e Música – FAFI (Av. Jerônimo Monteiro, 656,

Centro – Vitória, ES)

Anchieta

Local: Escola Técnica de Teatro, Dança e Música – FAFI (Av. Jerônimo Monteiro, 656, Centro – Vitória, ES) Anchieta 12 de julho, às 14h – Oficina de criação em dança – para público em geral

Local: Centro Cultural de Anchieta Thiago Bezerra Leite (Av. Carlos Lindemberg, s/n°,

Centro – Anchieta, ES)

12 de julho, às 19h30 – Apresentação – para público em geral

Local: Espaço Cultural Sede do Grupo de Teatro Rerigtiba (Rua Ricardo Rosa de Oliveira,

Justiça II – Anchieta, ES)

Ficha técnica: