Cidades

Estão abertas as inscrições para expositores na FENACI 2026

As vagas são limitadas, e o período de inscrições segue até o dia 23 de julho.

Público reunido em um pavilhão durante um evento, com pessoas em pé, aplaudindo e registrando o momento com celulares.
Foto: Divulgação/FENACI

Empreendedores, artesãos, produtores da agroindústria ou da agricultura familiar terão a oportunidade de expor e comercializar seus produtos na Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro de Itapemirim (FENACI), que acontece nos dias 5 a 8 de agosto, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 23 de julho pelo site: https://aderes.es.gov.br/fenaci26. As vagas são limitadas e a inscrição é gratuita para os expositores. A lista definitiva dos selecionados será divulgada no dia 29 de julho.

Leia também: Meninas Bordadeiras de Burarama criam coleção guiada por memórias e sentimentos

Quem tem o interesse em participar pode acessar o Edital de Seleção do Empreendedor nº 122/2026, já disponível no site. A oportunidade é aberta para empreendedores dos micros e pequenos negócios do Espírito Santo. A lista dos expositores selecionados para ocupação de espaços destinados à exposição e comercialização de produtos do artesanato, agroindústria, agricultura familiar e das micro e pequenas empresas do Espírito Santo, será divulgada no Instagram da FENACI.

“É a comemoração de 20 anos da FENACI, a expectativa é de um espaço para 100 a 110 expositores na área destinada pelo Sebrae e Governo do Estado. Serão expostos, artesanatos, economia solidária, organização coletiva, associações, varejo comércio e calçados. Toda a programação está sendo pensada e preparada com muito carinho”, disse Ruberval da Silva Rocha, presidente da ACISCI.

A ação é realizada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Cachoeiro, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Governo do Estado do Espírito Santo.

Serviço

Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro de Itapemirim (FENACI)

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Publicitária com experiência em Marketing Político e Assessoria Parlamentar, atua na produção de matérias comerciais voltadas ao posicionamento de marca de empresas e serviços.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimFENACI

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por