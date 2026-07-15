Estão abertas as inscrições para expositores na FENACI 2026
As vagas são limitadas, e o período de inscrições segue até o dia 23 de julho.
Empreendedores, artesãos, produtores da agroindústria ou da agricultura familiar terão a oportunidade de expor e comercializar seus produtos na Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro de Itapemirim (FENACI), que acontece nos dias 5 a 8 de agosto, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 23 de julho pelo site: https://aderes.es.gov.br/fenaci26. As vagas são limitadas e a inscrição é gratuita para os expositores. A lista definitiva dos selecionados será divulgada no dia 29 de julho.
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Quem tem o interesse em participar pode acessar o Edital de Seleção do Empreendedor nº 122/2026, já disponível no site. A oportunidade é aberta para empreendedores dos micros e pequenos negócios do Espírito Santo. A lista dos expositores selecionados para ocupação de espaços destinados à exposição e comercialização de produtos do artesanato, agroindústria, agricultura familiar e das micro e pequenas empresas do Espírito Santo, será divulgada no Instagram da FENACI.
“É a comemoração de 20 anos da FENACI, a expectativa é de um espaço para 100 a 110 expositores na área destinada pelo Sebrae e Governo do Estado. Serão expostos, artesanatos, economia solidária, organização coletiva, associações, varejo comércio e calçados. Toda a programação está sendo pensada e preparada com muito carinho”, disse Ruberval da Silva Rocha, presidente da ACISCI.
A ação é realizada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Cachoeiro, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Governo do Estado do Espírito Santo.
Serviço
Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro de Itapemirim (FENACI)
- Dia: 5 a 8 de agosto
- Endereço: Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, Avenida Francisco Mardegan, bairro Aeroporto – Cachoeiro de Itapemirim.
- Instagram: @fenaci_2026
- Edital: https://aderes.es.gov.br/Media/aderes/EDITAIS2026/122/EDITAL_-_FENACI.pdf
- Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS3hNNFosyfT6gwhUwOlN5jfcjKGCxg6NGnZA6k1KBCjVreg/viewform
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