Ex-secretário que liderou programas da educação capixaba disputa vaga na Câmara dos Deputados

O ex-secretário estadual de Educação Vitor de Angelo foi confirmado neste sábado (25) pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB-ES) como candidato a deputado federal na convenção do partido, realizada em Vitória. Responsável por conduzir políticas como a expansão do ensino em tempo integral, o Intercâmbio Sedu e o Funpaes, programa que destinou cerca de R$ 1 bilhão para obras em escolas municipais, Vitor afirma que pretende representar a educação capixaba na Câmara dos Deputados.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante quase oito anos à frente da Sedu, Vitor liderou a expansão do ensino em tempo integral, que hoje alcança mais de 60% das escolas estaduais, ampliou o Programa Intercâmbio Sedu, além de ter impulsionado a certificação das Escolas do Futuro, que deve chegar a 110 unidades neste ano. No período em que esteve à frente da Sedu, o Espírito Santo conquistou o melhor Ensino Médio do Brasil, registrou as maiores notas de redação do Enem e consolidou-se entre os estados que mais alfabetizam crianças na idade adequada.

Segundo Vitor de Angelo, temas como financiamento da educação, valorização dos profissionais da área e programas nacionais são definidos ou debatidos no Congresso Nacional, o que motivou sua candidatura. “A escola pública precisa continuar sendo um mundo de oportunidades. Quero levar para a Câmara dos Deputados a experiência de quem viveu os desafios da gestão e sabe onde a legislação federal pode ajudar a melhorar a educação brasileira”, pontua o ex-secretário.

Ao lançar sua candidatura, Vitor afirma que pretende fazer da educação a principal bandeira de sua atuação parlamentar caso seja eleito, defendendo políticas voltadas ao fortalecimento da escola pública e da educação especial, à valorização dos profissionais dessa área e à ampliação de oportunidades para estudantes em todo o país.

ROTA DA EDUCAÇÃO

Desde que deixou a Secretaria de Educação para cumprir a legislação eleitoral, Vitor de Angelo percorreu cerca de 70 municípios capixabas em encontros com professores, gestores e lideranças para discutir os desafios da educação pública e apresentar propostas para o setor.

Perfil de Vitor de Angelo

Secretário estadual de Educação entre 2019 e 2026 no Governo Casagrande, Vitor de Angelo presidiu o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) entre 2022 e 2025 e conduziu a expansão de programas transformadores da rede estadual capixaba, como as escolas em tempo integral. Vitor é doutor em Ciências Sociais, com pós-doutorado em Sociologia Política. Foi professor da Universidade Vila Velha, onde recebeu o título de Doutor Honoris Causa em 2023.