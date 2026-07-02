Família escolhe São Pedro como tema de aniversário do filho

Na semana em que a Igreja Católica celebrou a solenidade de São Pedro, em 29 de junho, um aniversário infantil chamou a atenção pela originalidade e pelo simbolismo cristão. O casal Valéria Barbieri e Diego Jacone escolheu São Pedro como tema da festa de um ano do filho, Pietro — nome que corresponde à forma italiana de Pedro — e transformou a comemoração em um momento de ação de graças e testemunho de fé.

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Mais do que uma decoração diferente, a escolha nasceu de uma experiência espiritual vivida pela família ao longo do último ano. Segundo Valéria, a ideia surgiu de forma inesperada e ganhou sentido à medida que a data da festa se aproximava.

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“Se eu disser que escolhi esse tema por um motivo específico, estarei mentindo. Acho que foi o tema que nos escolheu. Olhei várias opções, mas nenhuma fazia mais sentido. Quando vi o tema de São Pedro, senti que deveria ser aquele. Depois Deus foi nos mostrando todo o significado dessa escolha”, relata.

Ela explica que o primeiro ano de vida de Pietro foi marcado por desafios, o que tornou ainda mais forte a identificação com a figura de São Pedro, cujo nome significa “rocha”.

“Tivemos um ano muito desafiador. Deus foi mostrando, por meio do Pietro, que também precisamos ser fortes e permanecer firmados na Rocha, que é Ele, para superar as dificuldades. A festa foi uma forma de agradecer pela vida do nosso filho e de testemunhar a nossa fé.”

A decoração foi cuidadosamente pensada para traduzir essa mensagem. Elementos que remetem à vida do apóstolo, como redes de pesca, barcos e referências ao mar, compuseram o ambiente, predominando tons de azul-claro que transmitiam leveza e pureza. Um dos destaques foi um avatar personalizado de Pietro caracterizado como São Pedro, produzido com o auxílio de inteligência artificial.

“As lembrancinhas também seguiram essa proposta. Tivemos velinhas decoradas com areia e elementos do fundo do mar, além de vários detalhes inspirados na missão de São Pedro. Procuramos adaptar tudo à nossa realidade, fazendo uma festa simples, mas muito personalizada e cheia de significado”, explica.

Criados na fé católica, Valéria e Diego afirmam que desejam transmitir ao filho os mesmos valores que receberam.

“Queremos que ele siga esse caminho dentro da Igreja Católica, vivendo esses valores. São Pedro nos lembra que, mesmo com nossas limitações e desafios, podemos permanecer fortes quando caminhamos com Deus.”

A proposta surpreendeu os convidados, que elogiaram a originalidade da comemoração.

“Muitas pessoas comentaram que nunca tinham visto um tema como esse. Ficaram encantadas com a personalização e com todo o significado por trás da festa. Foi muito bonito perceber que a mensagem também tocou quem estava presente”, conclui Valéria.

Realizada em um ambiente familiar e acolhedor, a celebração mostrou que a criatividade pode caminhar lado a lado com a evangelização, transformando um aniversário infantil em uma oportunidade de recordar a missão de São Pedro e de agradecer a Deus pelo dom da vida.