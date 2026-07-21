Família realiza rifa para ajudar no tratamento de menina com paralisia cerebral em Cachoeiro
Família promove rifa de uma motocicleta para manter as terapias e os acompanhamentos médicos necessários ao desenvolvimento da criança.
A família da pequena Helena, de apenas três anos, iniciou uma campanha solidária para ajudar a custear os tratamentos necessários ao desenvolvimento da menina, que foi diagnosticada com paralisia cerebral aos 1 ano e 8 meses.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a mãe de Helena, a menina nasceu saudável e mantinha uma rotina comum, com brincadeiras e idas à escola. O quadro mudou após a criança apresentar febre e infecções na garganta.
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Inicialmente, Helena recebeu atendimento médico e iniciou um tratamento com antibiótico. Como os sintomas persistiram, a família procurou novamente o hospital.
Helena acabou internada e apresentou uma rápida piora no estado de saúde. Durante o tratamento, permaneceu 15 dias intubada e passou 28 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Após a retirada da sedação, os familiares perceberam mudanças nos movimentos e no comportamento da criança. Helena não conseguia sentar, sustentar o pescoço e apresentava pouca firmeza corporal. Três dias depois, uma tomografia confirmou o diagnóstico de paralisia cerebral.
Helena precisa de diferentes tratamentos
Desde então, a criança mantém uma rotina de cuidados e acompanhamento especializado. Helena precisa realizar sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.
Ela também necessita de consultas periódicas com ortopedista e neurologista. Os tratamentos buscam estimular o desenvolvimento, melhorar os movimentos e proporcionar mais qualidade de vida.
Para ajudar nas despesas, a família lançou uma rifa que sorteará uma motocicleta Fan 160, modelo 2026, zero quilômetro.
Cada número custa R$ 25, e o sorteio está previsto para o dia 8 de novembro de 2026, no Campo Esplanada, em Castelo.
Os interessados em participar ou obter mais informações podem entrar em contato pelo telefone e WhatsApp (28) 99881-4702.
A família destaca que cada contribuição ajudará a manter os atendimentos e as terapias de Helena. A mobilização também busca ampliar a rede de apoio à criança durante o tratamento.
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