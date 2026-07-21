Itapemirim oferece atendimento odontológico especializado para crianças
Serviço atende pacientes com necessidades especiais ou dificuldade de colaboração no CEM de Itaipava e no CRIA da Vila
Crianças que necessitam de atenção diferenciada durante procedimentos odontológicos contam com atendimento especializado em Itapemirim. O serviço busca oferecer mais segurança, acolhimento e tranquilidade aos pacientes e às famílias.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O atendimento odontopediátrico contempla pacientes com necessidades especiais e crianças que apresentam dificuldade de colaboração durante as consultas. Profissionais capacitados conduzem os procedimentos de forma humanizada e adaptada às condições de cada paciente.
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A iniciativa também reforça a inclusão no acesso à saúde bucal. O trabalho permite que crianças que precisam de um acompanhamento específico recebam os cuidados necessários em um ambiente preparado.
Além dos procedimentos odontológicos, o serviço busca reduzir o medo e o desconforto durante as consultas. A abordagem respeita o tempo e as particularidades de cada criança.
Os atendimentos ocorrem às segundas e terças-feiras no Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Itaipava. Às sextas-feiras, o serviço funciona no CRIA da Vila.
Para ter acesso ao atendimento, o paciente precisa receber o encaminhamento da equipe de saúde bucal da unidade de referência.
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