Itapemirim oferece atendimento odontológico especializado para crianças

Crianças que necessitam de atenção diferenciada durante procedimentos odontológicos contam com atendimento especializado em Itapemirim. O serviço busca oferecer mais segurança, acolhimento e tranquilidade aos pacientes e às famílias.

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O atendimento odontopediátrico contempla pacientes com necessidades especiais e crianças que apresentam dificuldade de colaboração durante as consultas. Profissionais capacitados conduzem os procedimentos de forma humanizada e adaptada às condições de cada paciente.

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A iniciativa também reforça a inclusão no acesso à saúde bucal. O trabalho permite que crianças que precisam de um acompanhamento específico recebam os cuidados necessários em um ambiente preparado.

Além dos procedimentos odontológicos, o serviço busca reduzir o medo e o desconforto durante as consultas. A abordagem respeita o tempo e as particularidades de cada criança.

Os atendimentos ocorrem às segundas e terças-feiras no Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Itaipava. Às sextas-feiras, o serviço funciona no CRIA da Vila.

Para ter acesso ao atendimento, o paciente precisa receber o encaminhamento da equipe de saúde bucal da unidade de referência.