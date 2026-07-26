Vai dar praia? Confira a previsão do tempo para este domingo no Espírito Santo

A frente fria se afasta do Espírito Santo em direção ao alto-mar neste domingo (26). Mesmo assim, o sistema ainda favorece chuva rápida em algumas regiões capixabas.

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A previsão indica muitas nuvens e possibilidade de chuva em alguns momentos do dia na metade sul do estado. A condição inclui a Grande Vitória, a Região Sul e a Região Serrana.

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No extremo norte e na Região Nordeste, o céu permanece nublado, mas não há previsão de chuva. No Noroeste, apenas os municípios próximos ao Rio Doce podem registrar chuva rápida.

Grande Vitória terá chuva rápida

A Grande Vitória terá muitas nuvens ao longo do domingo. A previsão aponta chuva rápida em alguns períodos.

As temperaturas ficam entre 19 °C e 29 °C. Em Vitória, os termômetros também variam entre 19 °C e 29 °C.

Região Sul terá mínima de 14 °C

Os municípios da Região Sul terão céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 17 °C e 28 °C. Já nas áreas altas, a mínima será de 14 °C e a máxima poderá alcançar 26 °C.

Chuva também pode atingir a Região Serrana

A Região Serrana também terá muitas nuvens e previsão de chuva rápida durante o domingo.

Nas áreas menos elevadas, os termômetros ficam entre 17 °C e 28 °C. Nas localidades mais altas, as temperaturas variam entre 15 °C e 23 °C.

Norte terá tempo nublado e sem chuva

Na Região Norte, o céu fica nublado, mas não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 17 °C, enquanto a máxima poderá chegar aos 30 °C.

Noroeste terá chuva perto do Rio Doce

A Região Noroeste terá céu nublado. Os municípios localizados próximos ao Rio Doce podem registrar chuva rápida. Nas demais áreas, não há previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 18 °C e 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 17 °C e 28 °C.

Nordeste terá domingo sem chuva

Na Região Nordeste, o céu permanece nublado durante o domingo, mas sem previsão de chuva.

As temperaturas variam entre 18 °C e 28 °C.