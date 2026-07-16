Fazenda usada como depósito de drogas é descoberta em Guarapari

Uma propriedade rural apontada como base para armazenar e distribuir drogas foi localizada nesta quarta-feira (15), na região de Iguape, em Guarapari. A ação terminou com um jovem de 18 anos detido e mais de seis quilos de entorpecentes apreendidos.

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Segundo a Polícia Militar, a operação começou após uma denúncia ao Disque-Denúncia 181. As informações indicavam que a fazenda armazenava drogas e armas destinadas ao bairro Jabaraí.

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Equipes do setor de Inteligência do 10º Batalhão, radiopatrulhas da 3ª Companhia e o grupamento K9 participaram da ação.

Suspeito foi visto escondendo tonel na mata

Após localizar a propriedade, os militares montaram um ponto de observação. Durante o monitoramento, eles teriam visto o jovem manuseando drogas e escondendo um tonel azul em uma área de mata.

Os policiais abordaram o suspeito na parte central da fazenda. Nada ilícito foi encontrado durante a busca pessoal.

Com o auxílio do cão farejador Lobo, as equipes seguiram até o ponto onde o recipiente havia sido escondido.

Crack e cocaína foram apreendidos

Dentro do tonel, os militares encontraram quatro tabletes de crack, com peso total de quatro quilos, além de uma porção de 325 gramas da mesma droga.

Também foram apreendidos 2,3 quilos de cocaína, 869 pinos com a substância e uma grande quantidade de materiais usados para embalar os entorpecentes.

Conforme a Polícia Militar, o jovem afirmou ser responsável pelas drogas e atuar no gerenciamento da distribuição no bairro Jabaraí. Ele foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, onde o caso foi apresentado.