Férias de julho: CIEE oferece 53 cursos gratuitos com certificado

As férias escolares e acadêmicas de julho são o período ideal para quem deseja conciliar o descanso e a capacitação profissional. O momento de pausa nas aulas abre espaço para explorar novas áreas de conhecimento, enriquecer o currículo e portfólio, além de fortalecer competências para se destacar no mercado de trabalho.

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Alinhado com esse objetivo, o CIEE Saber Virtual, plataforma de cursos gratuitos do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, já soma mais de 1,7 milhão de matrículas desde 2018, e atualmente conta com mais de 37 mil estudantes cadastrados. A plataforma oferece 53 cursos online com certificado de conclusão, destinados às habilidades técnicas e comportamentais, desenvolvimento profissional e ampliação de criatividade e protagonismo.

Entre os lançamentos deste ano, estão os cursos Além do Like e Orientação Profissional – PUC-SP. Ambas as novidades são estruturadas em quatro módulos com conteúdos integrados que misturam dinâmicas interativas para exercitar o pensamento crítico e escolhas na vida profissional e pessoal.

A busca por qualificação também se reflete nas capacitações que foram mais procuradas nos últimos meses. Ao todo, os cursos já contabilizaram mais de 80 mil matrículas no primeiro semestre do ano. Focadas no aprimoramento de habilidades práticas, estratégias e processos criativos, os cursos mais queridos foram:

Planilhas no Excel

Documentos no Word

Como Falar Bem

Organize seu tempo

A Arte da Superação

“O CIEE Saber Virtual oferece aos estudantes, jovens e adolescentes a oportunidade de ampliar o conhecimento e desenvolver competências importantes para o mundo do trabalho por meio de cursos gratuitos e acessíveis. Nosso objetivo é contribuir para a formação desses jovens, incentivando o protagonismo em suas próprias trajetórias e preparando-os para fazer escolhas mais conscientes sobre o futuro, ampliando as possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional”, afirma a superintendente de Ação Social e Filantropia do CIEE, Maria Nilce.

Passo a passo para acessar o Saber Virtual

Basta entrar no Portal CIEE, clicar na aba “Soluções” e, em seguida, em “Quero me preparar”. Depois, selecionar “Cursos Saber Virtual”, que será direcionado para a página de cadastro com login e senha, e conseguirá ter todo o catálogo dos cursos disponíveis. Para acesso simplificado, basta clicar no link: sabervirtual.ciee.org.br

O estudante deverá ser cadastrado no Portal CIEE e utilizar o mesmo login, digitando o seu CPF ou login de estudante, juntamente com a sua senha.

CIEE 62 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à inserção de jovens no mundo do trabalho. Além disso, a instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém cursos online gratuitos para qualificar a juventude e uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.