Festa da Banana e do Leite terá Ferrugem e Simone Mendes; veja a programação
O evento contará com grandes atrações nacionais como Simone Mendes, Ferrugem e Israel Novais.
A espera acabou! Confira a programação oficial da 51ª Festa da Banana e do Leite, que acontecerá de 23 a 26 de julho, no Parque de Exposições de Alfredo Chaves. O evento contará com grandes atrações nacionais como Simone Mendes, Ferrugem e Israel Novais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A melhor festa do interior do Estado contará ainda com show de artistas da terra, apresentações culturais, concurso da Rainha, exposições, gastronomia, atividades esportivas e diversas ações para toda a família.
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Confira abaixo a programação completa e programe-se para viver quatro dias de muita música, tradição, cultura e valorização do homem do campo.
Confira a programação completa!
Quarta-feira – 22/07
- 19h – Abertura Oficial do Concurso de Gado Leiteiro
- 19h às 22h – Treino Noturno de Motocross
Quinta-feira – 23/07
- 18h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES
- 19h – Abertura Oficial da 51ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposição
- 19h – Show com Banda Hellys – Praça de Alimentação
- 20h – Show com Iago Vaneli
- 21h – Show com Macucos – Praça de Alimentação
- 23h – Show com Casaca – Praça de Alimentação
Sexta-feira – 24/07
- 18h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES
- 18h – Desfile de Escolha da Rainha da 51ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposição
- 19h – Show com Prestígio – Praça de Alimentação
- 20h30 – Show com Cataguases – Praça de Alimentação
- 22h – Show com Os Avulsos – Praça de Alimentação
- 0h – Show Nacional com Israel Novaes – Palco 1
- 2h – Show com MC6 – Praça de Alimentação
Sábado – 25/07
- 7h30 – Caminhada Pet
- 10h – Apresentação de Teatro – Grupo Viralata
- 11h30 – Apresentação Escola Ana Araújo
- 12h30 – Grupo Afro Baobá
- 13h – Amigos do Violão
- 14h – Tarde Kids com Grupo Papalegua
- 16h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES
- 16h – Show com The Four – Praça de Alimentação
- 17h – Show com Banda Fild – Praça de Alimentação
- 17h30 – Supercross 2026
- 18h – Show com Wetão & Gabriel – Praça de Alimentação
- 19h às 20h – Treino Noturno de Motocross
- 20h às 22h – Supercross 2026
- 20h – Show com Sulinho – Praça de Alimentação
- 22h – Show com Breno & Bernardo – Praça de Alimentação
- 0h – Show Nacional com Ferrugem – Palco 1
- 2h – Show com Rinnah – Praça de Alimentação
- Alvorada pelas ruas da cidade após a última apresentação
Domingo – 26/07
- 8h às 11h – Treino Livre – Pista de Motocross
- 10h – Missa Comemorativa da 51ª Festa da Banana e do Leite
- 11h – Show com Raízes da Terra – Praça de Alimentação
- 11h10 às 16h30 – Supercross 2026
- 12h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES
- 12h – Premiação do Concurso de Gado Leiteiro e do Concurso de Bananas
- 12h – Show com Luciano – Praça de Alimentação
- 12h40 – Show com Gabi Cipriano – Praça de Alimentação
- 13h30 – Virada dos Tachos – Doce de Banana com Requeijão Cremoso – Parque de Exposição
- 14h – Show com Rafaeli & Higor – Praça de Alimentação
- 16h – Ação Solidária
- 17h – Show com Ni & Guinho – Praça de Alimentação
- 18h30 – Show com Thyarlis & Melina – Praça de Alimentação
- 20h – Show Nacional com Simone Mendes – Palco 1
- 22h – Show com Musical Prateado – Praça de Alimentação
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