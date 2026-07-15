Festa da Banana e do Leite terá Ferrugem e Simone Mendes; veja a programação

A espera acabou! Confira a programação oficial da 51ª Festa da Banana e do Leite, que acontecerá de 23 a 26 de julho, no Parque de Exposições de Alfredo Chaves. O evento contará com grandes atrações nacionais como Simone Mendes, Ferrugem e Israel Novais.

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A melhor festa do interior do Estado contará ainda com show de artistas da terra, apresentações culturais, concurso da Rainha, exposições, gastronomia, atividades esportivas e diversas ações para toda a família.

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Confira abaixo a programação completa e programe-se para viver quatro dias de muita música, tradição, cultura e valorização do homem do campo.

Confira a programação completa!

Quarta-feira – 22/07

19h – Abertura Oficial do Concurso de Gado Leiteiro

– Abertura Oficial do Concurso de Gado Leiteiro 19h às 22h – Treino Noturno de Motocross

Quinta-feira – 23/07

18h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES

– Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES 19h – Abertura Oficial da 51ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposição

– Abertura Oficial da 51ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposição 19h – Show com Banda Hellys – Praça de Alimentação

– Show com Banda Hellys – Praça de Alimentação 20h – Show com Iago Vaneli

– Show com Iago Vaneli 21h – Show com Macucos – Praça de Alimentação

– Show com Macucos – Praça de Alimentação 23h – Show com Casaca – Praça de Alimentação

Sexta-feira – 24/07

18h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES

– Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES 18h – Desfile de Escolha da Rainha da 51ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposição

– Desfile de Escolha da Rainha da 51ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposição 19h – Show com Prestígio – Praça de Alimentação

– Show com Prestígio – Praça de Alimentação 20h30 – Show com Cataguases – Praça de Alimentação

– Show com Cataguases – Praça de Alimentação 22h – Show com Os Avulsos – Praça de Alimentação

– Show com Os Avulsos – Praça de Alimentação 0h – Show Nacional com Israel Novaes – Palco 1

– Show Nacional com Israel Novaes – Palco 1 2h – Show com MC6 – Praça de Alimentação

Sábado – 25/07

7h30 – Caminhada Pet

– Caminhada Pet 10h – Apresentação de Teatro – Grupo Viralata

– Apresentação de Teatro – Grupo Viralata 11h30 – Apresentação Escola Ana Araújo

– Apresentação Escola Ana Araújo 12h30 – Grupo Afro Baobá

– Grupo Afro Baobá 13h – Amigos do Violão

– Amigos do Violão 14h – Tarde Kids com Grupo Papalegua

– Tarde Kids com Grupo Papalegua 16h – Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES

– Abertura da Feira do Agronegócio e Empreendedorismo – ADERES 16h – Show com The Four – Praça de Alimentação

– Show com The Four – Praça de Alimentação 17h – Show com Banda Fild – Praça de Alimentação

– Show com Banda Fild – Praça de Alimentação 17h30 – Supercross 2026

– Supercross 2026 18h – Show com Wetão & Gabriel – Praça de Alimentação

– Show com Wetão & Gabriel – Praça de Alimentação 19h às 20h – Treino Noturno de Motocross

– Treino Noturno de Motocross 20h às 22h – Supercross 2026

– Supercross 2026 20h – Show com Sulinho – Praça de Alimentação

– Show com Sulinho – Praça de Alimentação 22h – Show com Breno & Bernardo – Praça de Alimentação

– Show com Breno & Bernardo – Praça de Alimentação 0h – Show Nacional com Ferrugem – Palco 1

– Show Nacional com Ferrugem – Palco 1 2h – Show com Rinnah – Praça de Alimentação

– Show com Rinnah – Praça de Alimentação Alvorada pelas ruas da cidade após a última apresentação

Domingo – 26/07