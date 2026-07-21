Festa do Café com Leite agita São Tiago com shows e tradição

O Distrito de São Tiago, em Guaçuí, recebe entre os dias 24 e 26 de julho a 2ª Festa do Café com Leite. O evento reúne música, esporte, cultura e ações de valorização dos produtores rurais da região.

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Durante os três dias de programação, moradores e visitantes poderão acompanhar atrações voltadas para públicos de todas as idades. A festa também busca movimentar o comércio, incentivar o turismo e fortalecer a economia do distrito.

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Um dos principais destaques será o 2º Concurso Leiteiro. A competição apresentará a qualidade da produção leiteira do município e reconhecerá o trabalho desenvolvido pelos produtores locais.

A programação também contará com Festa Kids e Torneio de Futebol, ampliando as opções de lazer para crianças, jovens e adultos.

Shows nacionais e regionais

A programação musical terá apresentações de artistas nacionais e regionais. Thácio e a dupla Hugo & Alex comandarão as noites de festa em São Tiago.

Banda Auge, Salvador Cantor e Cleidinho Souza também subirão ao palco durante o evento. As atrações prometem reunir diferentes estilos musicais e animar o público ao longo dos três dias.

Valorização dos produtores rurais

A 2ª Festa do Café com Leite destaca dois produtos que fazem parte da identidade econômica e cultural de São Tiago.

O café e o leite representam importantes fontes de renda para diversas famílias do distrito. Por isso, o evento também reconhece o trabalho diário de homens e mulheres que atuam na agricultura e na pecuária.

Além de preservar as tradições rurais, a festa cria oportunidades para comerciantes, produtores e empreendedores locais. A expectativa da organização é receber milhares de visitantes durante a programação.

Com atrações culturais, esportivas e musicais, a Festa do Café com Leite fortalece sua presença no calendário de eventos do interior de Guaçuí. A celebração também reafirma São Tiago como um distrito marcado pelo trabalho rural, pela tradição e pela hospitalidade.