Festa do Café com Leite agita São Tiago com shows e tradição
Evento acontece de 24 a 26 de julho, no interior de Guaçuí, com concurso leiteiro, atrações infantis, futebol e shows nacionais e regionais.
O Distrito de São Tiago, em Guaçuí, recebe entre os dias 24 e 26 de julho a 2ª Festa do Café com Leite. O evento reúne música, esporte, cultura e ações de valorização dos produtores rurais da região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante os três dias de programação, moradores e visitantes poderão acompanhar atrações voltadas para públicos de todas as idades. A festa também busca movimentar o comércio, incentivar o turismo e fortalecer a economia do distrito.
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Um dos principais destaques será o 2º Concurso Leiteiro. A competição apresentará a qualidade da produção leiteira do município e reconhecerá o trabalho desenvolvido pelos produtores locais.
A programação também contará com Festa Kids e Torneio de Futebol, ampliando as opções de lazer para crianças, jovens e adultos.
Shows nacionais e regionais
A programação musical terá apresentações de artistas nacionais e regionais. Thácio e a dupla Hugo & Alex comandarão as noites de festa em São Tiago.
Banda Auge, Salvador Cantor e Cleidinho Souza também subirão ao palco durante o evento. As atrações prometem reunir diferentes estilos musicais e animar o público ao longo dos três dias.
Valorização dos produtores rurais
A 2ª Festa do Café com Leite destaca dois produtos que fazem parte da identidade econômica e cultural de São Tiago.
O café e o leite representam importantes fontes de renda para diversas famílias do distrito. Por isso, o evento também reconhece o trabalho diário de homens e mulheres que atuam na agricultura e na pecuária.
Além de preservar as tradições rurais, a festa cria oportunidades para comerciantes, produtores e empreendedores locais. A expectativa da organização é receber milhares de visitantes durante a programação.
Com atrações culturais, esportivas e musicais, a Festa do Café com Leite fortalece sua presença no calendário de eventos do interior de Guaçuí. A celebração também reafirma São Tiago como um distrito marcado pelo trabalho rural, pela tradição e pela hospitalidade.
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